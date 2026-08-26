Ajker Patrika
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রেসিপি

কিমার মাংসে আমেরিকান স্বাদ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
কিমার মাংসে আমেরিকান স্বাদ
মিটলোফ। ছবি: সংগৃহীত

আমেরিকায় মিটলোফ বেশ জনপ্রিয়। দেখতে অনেকটা পাউরুটির মতো হলেও এর মূল উপকরণ কিমা করা মাংস। তাই বাঙালির পরিচিত কিমার মাংসের সঙ্গে এর কিছুটা মিল পাওয়া যায়। কিন্তু রান্নার ধরন ও স্বাদে রয়েছে আমেরিকান ছোঁয়া। কিমার সঙ্গে ওটস, ডিম, দুধ ও মসলা মিশিয়ে পাউরুটির আকারে বেক করা হয় এটি। শেষে ওপরে কেচাপ ও মোজারেলা চিজ দিয়ে তৈরি করা হয় সুস্বাদু এই আমেরিকান পদ। আমাদের রান্নাঘরের কিছু ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায় আমেরিকান মিটলোফ।

উপকরণ

গরুর মাংসের কিমা ৯০০ গ্রাম, ওটস ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১টি, দুধ আধা কাপ, ডিম ২টি, টমেটো কেচাপ ৬ টেবিল চামচ, পার্সলে কুচি পরিমাণমতো, রসুন কুচি ১ কোয়া, লবণ ও গোলমরিচ পরিমাণমতো এবং মোজারেলা চিজ ৪ স্লাইস। কেচাপের মধ্যে ৪ টেবিল চামচ মাংসের মিশ্রণে এবং বাকি ২ টেবিল চামচ ওপরে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে ওভেন ১৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম করে নিন। একটি বাটিতে গরুর কিমা, ওটস, পেঁয়াজ, দুধ, ডিম, ৪ কাপ টমেটো কেচাপ, পার্সলে, রসুন এবং সব মসলা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি লোফ প্যানে দিয়ে চেপে সমান করে ১ ঘণ্টার মতো বেক করুন। এরপর বের করে ওপরে ২ টেবিল চামচ কেচাপ ছড়িয়ে মোজারেলা চিজ দিন। আবার পাঁচ মিনিট বেক করুন। চিজ গলে গেলে বের করে কিছুক্ষণ রেখে স্লাইস করে কেটে পরিবেশন করুন।

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পরিবেশন

মিটলোফ গরম পরিবেশন করলে ভালো লাগে। এর সঙ্গে ডিম, আলু, সালাদ, সেদ্ধ সবজি রাখতে পারেন।

সূত্র: অল রেসিপিস

বিষয়:

রান্নালাইফস্টাইলরেসিপিখাবারদাবার
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