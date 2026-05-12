আম, রসুন ও বোম্বাই মরিচের আচার

আমের দিনে আমের আচার তৈরি হবে না, তা কি হয় নাকি? আম ও রসুনের আচার তো অনেকবার তৈরি করেছেন। এবার সঙ্গে যোগ করুন বোম্বাই মরিচ। আপনাদের জন্য এই আচারের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
চৌকো করে কাটা আম ১ কেজি, রসুন ১০০ গ্রাম, বোম্বাই মরিচ ৭ থেকে ৮টি, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, বিট লবণ আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেজপাতা দুটি, সিরকা আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, সরিষার তেল এক কাপ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ।
আম খোসা ফেলে চৌকো করে কেটে নিতে হবে। হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে আমগুলো ছেড়ে দু-তিন মিনিট সেদ্ধ করে চালুনিতে দিয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। কড়াইতে সরিষার তেল গরম করে তাতে তেজপাতা দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার সরিষাবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এবং আদা-রসুনবাটা, লবণ ও পাঁচফোড়ন কষিয়ে নিন। কষানো হলে বোম্বাই মরিচ ও রসুন দিয়ে কিছু সময় রান্না করে আম দিয়ে আবারও কিছু সময় রান্না করে নিন। তেল ভেসে উঠলে নেড়েচেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন।
