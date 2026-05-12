আজকের রাশিফল: ব্যক্তিত্বের চেয়ে পকেটের ওজন বাড়ানোয় মন দিন, পুরোনো আশা পূরণ হবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেষ

গ্রহের ফেরে আজ আপনি নিজেকে ‘সুপারম্যান’ বা ‘ওয়ান্ডার ওম্যান’ ভাবতে পারেন। অফিসের কঠিন ফাইল হোক বা জ্যামে আটকে থাকা বাস—সবই আপনার কাছে তুড়ি মারার মতো মনে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, অতি আত্মবিশ্বাসে জামার ওপর অন্তর্বাস পরে ফেললে লোকে হাসাহাসিই করবে! পকেটে টাকা আসার যোগ থাকলেও অনলাইন শপিং সাইটগুলো আপনার পিছু ছাড়বে না। মনে হবে, ‘একটা এয়ার ফ্রায়ার কিনলেই জীবন ধন্য হয়ে যাবে!’ পাড়ার আড্ডায় বা বাসের সিট নিয়ে তর্কে জড়াবেন না। আজ পরিশ্রমের দিন, ফল পেতে দেরি হবে—যেমনটা ইউটিউব অ্যাডের পর স্কিপ বাটন আসতে দেরি হয়।

বৃষ

আজ বাড়িতে শান্ত জলরাশি বইবে। বিশেষ করে অর্ধাঙ্গিনী বা সঙ্গীর ব্যবহার এতটাই ভালো হবে যে আপনার মনে হতে পারে তিনি হয়তো কোনো দামি ফোনের লিংক পাঠাতে চলেছেন অথবা সামনের মাসে বাপের বাড়ি যাওয়ার গ্রাউন্ডওয়ার্ক করছেন। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে দিনটি মন্দ নয়, তবে খুচরা পয়সা জমানোর অভ্যাস করুন। মসজিদে বা গরিব মানুষকে কিছু দান করুন। ভাগ্যের চাকা হয়তো ঘুরবে না, কিন্তু মনটা হালকা লাগবে।

মিথুন

আপনার দুটি সত্তার মধ্যে আজ তুমুল লড়াই চলবে। এক মন বলবে ‘চুপ থাক’, অন্য মন বলবে ‘সব ফাঁস করে দে’। অফিসের গসিপ বা বাড়ির কোনো পুরোনো সিক্রেট পেটে রাখা আজ দায় হয়ে দাঁড়াবে। তবে সাবধান, খাবার টেবিলে বোমা ফাটানোর আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে মেনু আপনার পছন্দের; নাহলে অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটাতে হতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করার আগে অন্তত তিনবার পড়ুন, নাহলে আপনার সম্পত্তি অন্যের নামে হওয়ার চেয়ে বড় কমেডি আর কিছু হবে না।

কর্কট

আপনি আজ মানসিক দিক দিয়ে কিছুটা সংবেদনশীল। কেউ যদি হাসিমুখে তাকালে ভাববেন প্রেমে পড়েছে, আর মুখ গোমড়া করলে ভাববেন চক্রান্ত করছে। আজ কারও কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন না—নেওয়ার সময় আপনি রাজা সাজলেও দেওয়ার সময় ভিখারির দশা হতে পারে। সন্ধ্যাবেলা চনমনে বোধ করবেন, যেন মৃত ব্যাটারিতে হঠাৎ চার্জ ফিরে এসেছে! আর্থিক লেনদেনে আয়না বা লেন্সের মতো স্বচ্ছ থাকুন, মেঘলা আকাশ পছন্দ করলেও পকেট যেন মেঘলা না হয়।

সিংহ

নিজেকে বনের রাজা মনে করতে পারেন, কিন্তু আজকের গ্রহ বলছে বাড়িতে আপনার অবস্থান অনেকটা খাঁচায় বন্দী সিংহের মতো—যাকে শুধু গর্জন করতেই দেওয়া হবে, কিন্তু শিকার (রিমোট বা ডিসিশন মেকিং) অন্য কারও হাতে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিদীপ্ত চাল কাজে লাগবে, কিন্তু সেটা জাহির করতে গেলেই বিপদ। অহংকার আজ আলমারিতে তুলে রাখুন। ব্যক্তিত্বের চেয়ে পকেটের ওজন বাড়ানোয় মন দিন।

কন্যা

আপনি সবকিছু নিখুঁত করতে গিয়ে আজ পাগল হয়ে যেতে পারেন। বাড়িতে অবিবাহিত কেউ থাকলে তার বিয়ের আলোচনা এমন পর্যায়ে যাবে যে আপনার মনে হবে আজই ছাদনাতলায় বসিয়ে দেওয়া দরকার। রাস্তার ধারের চাট বা মসলাদার খাবার থেকে দূরে থাকুন, নয়তো আপনার অন্ত্রের মধ্যে আজ বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। প্রফেশনাল লাইফ আর পার্সোনাল লাইফের মধ্যে দেয়াল তুলুন, অফিসকে বাড়িতে আনলে অশান্তি অবধারিত।

তুলা

আজ আপনার বিচারবুদ্ধি কিছুটা ঝাপসা হতে পারে। ভাববেন আপনি সত্য বলছেন, কিন্তু অন্যের কানে সেটা করলার রসের মতো তিতকুটে লাগবে। অফিসে আপনার প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ পেছনে কাঠি করতে পারে, তাই নিজের কিউবিকল বা ডেস্কে একটু নজর রাখুন। আজ কথা কম কাজ বেশি করার দিন। জেন সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করুন।

বৃশ্চিক

আপনার রহস্যময় স্বভাব আজ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। অফিসের বস আপনার চোখের পানি বা দুঃখের কাহিনিতে গলবে না, তিনি শুধু দেখবেন এক্সেল শিটের গ্রাফ ওপরের দিকে যাচ্ছে কি না। আবেগকে আজ লকারে বন্দী করে চাবিটা হারিয়ে ফেলুন। পাড়ার মোড়ে জটলা দেখলে অন্তত দশ হাত দূর দিয়ে হাঁটুন। যা বলবেন যুক্তি দিয়ে বলবেন, চোখের পানি দিয়ে নয়। গ্লিসারিন আজ ছুটিতে।

ধনু

আজকের দিনটি আপনার জন্য কোনো মেগা সিরিয়ালের হ্যাপি এন্ডিংয়ের মতো। চারদিকে ইতিবাচকতা কাজ করবে। আপনার হাসি দেখে আজ শত্রুরাও হয়তো ভাববে আপনার লটারি লেগেছে। পুরোনো কোনো আশা, যা আপনি ভুলেই গিয়েছিলেন, তা হুট করে পূরণ হতে পারে। তবে আনন্দের চোটে সবাইকে ট্রিট দিতে গিয়ে পকেট খালি করবেন না। পকেটে খুচরা টাকা রাখুন, হুটহাট ছোটখাটো খরচ আসতে পারে। চিনি বা মিষ্টি কিছু দান করলে গ্রহ শান্ত থাকবে।

মকর

সকাল থেকে আপনার মনে হবে আপনি পৃথিবীর সব বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে ঘুরছেন। কাজের চাপে আপনার চেহারাটা ধোয়া ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো হতে পারে। তবে চিন্তা নেই, সন্ধ্যার পর মেজাজ পাল্টে যাবে। বাড়িতে ফেরার সময় সঙ্গীর জন্য কিছু একটা (চকলেট হলেও চলবে) নিয়ে যান, নয়তো দরজার ওপাশে ‘কালবৈশাখী’ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। গুরুত্বপূর্ণ মেইলগুলো বিকেলের পর ড্রাফট থেকে সেন্ড করুন। নীল রঙের কিছু সঙ্গে রাখুন।

কুম্ভ

আপনি আজ অফিসের অঘোষিত হিরো। আপনার আজব সব আইডিয়া লোকে আজ মন দিয়ে শুনবে (হয়তো কাজ নেই বলে!)। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার যোগ প্রবল, তবে আড্ডার বিল দেওয়ার সময় যেন আপনার ফোন হ্যাক না হয়ে যায়! উপস্থিত বুদ্ধি আপনাকে আজ ট্রাফিক পুলিশ বা খিটখিটে আত্মীয়ের হাত থেকে বাঁচাবে। পেটের কথা ভেবে মসলাদার খাবারকে টাটা বলুন। কপালে তিলক বা সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

মীন

আজ কল্পনার জগতে ভাসবেন। হয়তো ভাববেন অফিসের বস হঠাৎ এসে আপনাকে প্রমোশন দিয়ে গেল! তবে বাস্তবে কাজের ফাইল দেখে মনে হবে আপনি একটি জ্যান্ত মমি হয়ে যাচ্ছেন। সন্তানদের পেছনে আজ ভালোই খরচ হবে—সেটা আইসক্রিম হোক বা স্কুলের প্রজেক্ট। ধৈর্য ধরুন, মাছের মতো আজ স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দিন। জেদ করতে গেলে জালের দড়িতে জড়িয়ে যেতে পারেন।

