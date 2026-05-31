সরিষা বাটায় ইলিশের ঝাল

পরপর টানা মাংস খাওয়ার পর নিশ্চয়ই মাছ খেতে মন চাইছে। কেবল এক পদের তরকারি দিয়ে সাদা ভাত; ব্যস। এটুকু করতে চাইলে রান্না করতে পারেন সরিষা বাটায় ইলিশ। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

ইলিশ মাছ ২টি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, কাঁচা মরিচ ফালি ১০ থেকে ১২টি, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ এবং ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, সরিষা বাটা ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

ছোট ইলিশ মাছ রিং পিস করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি বাদামি করে ভেজে নিন। পরে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া এবং লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। পরে কাঁচা ইলিশ মাছ দিয়ে সামান্য পানি দিয়ে সরিষা বাটা মিলিয়ে দিন। তারপর কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে আরও ৪ থেকে ৫ মিনিট রান্না করুন। এবার সেদ্ধ বা রান্না হলে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের সরিষা বাটায় ইলিশের ঝাল।

