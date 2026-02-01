গোলাপি মুলা দিয়ে দেশি পুঁটি মাছ

বাড়িতে পুঁটি মাছ থাকলে অল্প মসলায় সুস্বাদু একটি পদ তৈরি করতে পারেন। আপনাদের জন্য গোলাপি মুলা দিয়ে দেশি পুঁটি মাছের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
দেশি পুঁটি মাছ ৩০০ গ্রাম, গোলাপি মুলা ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি পাঁচ থেকে ছয়টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।
প্রণালি
দেশি পুঁটি মাছ কেটে ধুয়ে লবণ দিয়ে মেখে রাখুন। মুলার খোসা ফেলে একটু বাঁকা গোল করে কেটে রাখুন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে আদা ও রসুন বাটা দিন। পরে অল্প পানি দিন। এবার হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর লবণ মাখা মাছ আবারও ধুয়ে কষিয়ে অন্য পাত্রে উঠিয়ে রাখুন। পরে মুলা কষিয়ে অল্প পানি দিন। ফুটে উঠলে কাঁচা মরিচ ফালি কষানো মাছ দিয়ে ২-৪ মিনিট রান্না করুন। শেষে লবণ দেখে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে সুগন্ধি বের হলে নামিয়ে নিন। রেডি হয়ে গেল গোলাপি মুলা দিয়ে দেশি পুঁটি।
