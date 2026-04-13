হুট করে গৃহকর্মী কাজে আসেনি? রান্নার ঝামেলা এড়াতে লইট্টা শুঁটকির কৌটাই নাহয় বের করুন। আপনাদের জন্য লইট্টা শুঁটকির লারার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
লইট্টা শুঁটকি ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি এক কাপ, রসুনকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৬-৭টা, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, তেজপাতা ২টা।
প্রণালি
লইট্টা শুঁটকি টুকরা করে কেটে কড়াইতে ভেজে নিন। পরে গরম পানিতে দিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি, তেজপাতা, রসুনকুচি ও শুঁটকি দিয়ে ভেজে নিন। এর পর এতে লবণ, আদা, রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া সামান্য পানি দিয়ে নেড়ে নিন। পরে জিরাগুঁড়া ও কাঁচা মরিচ দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল লইট্টা শুঁটকির লারা।
