Ajker Patrika
রেসিপি

ছুটির বিকেলে চায়ের সঙ্গে খান নাগা ডিম চপ

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ০২ মে ২০২৬, ১১: ১৩
ছবি: আলিফ’স ডেলিকেট ডিশেজের শেফ আলিফ রিফাত

ছুটির বিকেলে চায়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য সুস্বাদু টা তৈরির কথা ভাবছেন? ঝাল খেতে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা তৈরি করতে পারেন নাগা ডিম চপ। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আলিফ’স ডেলিকেট ডিশেজের শেফ আলিফ রিফাত।

উপকরণ

নাগা মরিচ ১টি, সেদ্ধ ডিম ৪টি, সেদ্ধ আলু ১টি, বেরেস্তা ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স আধা চা-চামচ, ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ, সয়াসস ১ টেবিল চামচ, ধনেপাতা ২ টেবিল চামচ, ফেটানো ডিম পরিমাণমতো, টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া বা ব্রেডক্রাম্ব পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

প্রতিটি ডিম ৪ টুকরা করে নিতে হবে। আলু মসৃণ করে ভর্তা করে নিতে হবে। এবার আলুর সঙ্গে সব মসলা মেশাতে হবে। নাগা মরিচ মিহি করে কুচিয়ে আলুর সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। আলু ভালোমতো মাখা হয়ে গেলে ১৬ ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এবার প্রতিটি ভাগের ভেতরে কেটে রাখা একটুকরো করে ডিম পুরে চপের আকার দিন। তারপর চপগুলো ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে, ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে নিতে হবে। সব চপ বানানো হলে ১০-১৫ মিনিট ফ্রিজে রেখে সেট করতে হবে। সবশেষে ডুবো তেলে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

