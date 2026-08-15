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রেসিপি

থাই ঘরানার কোজি কারি নুডলস স্যুপ

ফিচার ডেস্ক
থাই ঘরানার কোজি কারি নুডলস স্যুপ
থাই রেস্তোরাঁর জনপ্রিয় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ‘কোজি কারি নুডলস স্যুপ’। ছবি: সংগৃহীত

আবহাওয়ার বদল কিংবা দিন শেষে ক্লান্ত মন নিয়ে একটি ভিন্ন স্বাদের কিছু খেতে ইচ্ছা করে অনেকের। সব সময় একই নুডলস না খেয়ে একটু ভিন্ন কিছুর স্বাদ তো নেওয়াই যায়। সেখানে যদি আদা-রসুনের সুবাস এবং হালকা ঝালের এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটে, তবে তো কথায় নেই। থাই রেস্তোরাঁর সেই জনপ্রিয় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ‘কোজি কারি নুডলস স্যুপ’ এখন সহজে বানিয়ে নেওয়া যায় ঘরের রান্নাঘরেই। সামান্য কিছু উপকরণ আর মাত্র আধঘণ্টার আয়োজনে কীভাবে তৈরি করবেন মন ভরানো এই স্যুপ, জেনে নিন সম্পূর্ণ রেসিপি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

নুডলস: ২৪০ গ্রাম

তেল: ১ টেবিল চামচ

পেঁয়াজ: ১টি বড়, পাতলা করে কাটা

আদাকুচি: ৩ টেবিল চামচ

রসুনকুচি: ৪ কোয়া (প্রায় ২ টেবিল চামচ)

রেড পেপার ফ্লেক্স: আধা থেকে ১ চা-চামচ (ঝাল অনুযায়ী)

চিকেন বা ভেজিটেবল ব্রথ (স্টক) : ৪ কাপ

কোকোনাট মিল্ক: ১ ক্যান (১৪ আউন্স বা প্রায় ৪০০ মিলি। ঘন স্যুপের জন্য ফুল-ফ্যাট ব্যবহার করতে পারেন)

সয়া সস: ২ টেবিল চামচ

চিকেন থাই: প্রায় ৬৮০.৪ গ্রাম (হাড় ও চামড়া ছাড়া, ছোট কিউব করে কাটা)

ব্রকলি বা গাজরকুচি: ৩-৪ কাপ

মাশরুম ২ কাপ (পাতলা করে কাটা)

মটরশুঁটি বা সুইট কর্ন: ১ কাপ

লেবুর রস: ১-২ টেবিল চামচ

পরিবেশনের জন্য

  • তাজা পুদিনাপাতা অথবা ধনেপাতা
  • ভাজা চিনাবাদাম বা কাজুবাদামকুচি

প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে প্যাকেটের নির্দেশিকা অনুযায়ী নুডলস সেদ্ধ করে নিন। পুরু রাইস নুডলস হলে একটি পাত্রে রেখে ফুটন্ত পানি ঢেলে ৪-৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে নরম হয়ে যায়। সিদ্ধ হলে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখুন। এরপর একটি বড় হাঁড়িতে মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন। তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ১-২ মিনিট ভেজে নরম করুন। এবার আদাকুচি, রসুনকুচি এবং রেড পেপার ফ্লেক্স দিয়ে ১ মিনিট নেড়েচেড়ে সুবাস বের হওয়া পর্যন্ত সঁতে করে নিন। এবার হাঁড়িতে ব্রথ, কোকোনাট মিল্ক যোগ করুন এবং হালকা আঁচে ফুটতে দিন। ফুটতে শুরু করলে কাটা চিকেন (বা টোফু) দিয়ে দিন। মাঝারি-কম আঁচে ৫ মিনিট রান্না করুন। খেয়াল রাখবেন স্যুপ যেন টগবগ করে না ফোটে, এতে চিকেন শক্ত হয়ে যেতে পারে। এবার কাটা বক চয় এবং মাশরুম যোগ করে ৩-৪ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না হালকা নরম হয়। এরপর কর্ন দিয়ে আরও ১-২ মিনিট রান্না করুন, যাতে সবজির সবুজ রং ও মুচমুচে ভাব বজায় থাকে। স্যুপের সোল্ড/ঝাল পরখ করে নিন। এতে ১ টেবিল চামচ তাজা লেবুর রস, প্রয়োজনমতো অতিরিক্ত তামারি বা রেড পেপার ফ্লেক্স মিশিয়ে নিতে পারেন। পরিবেশন বাটিতে প্রথমে সেদ্ধ নুডলস ভাগ করে দিন। এরপর ওপর থেকে গরম-গরম কারি স্যুপ ও সবজি ঢেলে দিন। ওপরে তাজা ধনেপাতা/পুদিনাপাতা কুচি, ভাজা বাদামকুচি এবং লেবুর টুকরা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সংরক্ষণের টিপস

  • নুডলস ও স্যুপ আলাদা পাত্রে রেফ্রিজারেটরে ৩-৪ দিন পর্যন্ত ভালো থাকে।
  • ডিপ ফ্রিজে রাখলে নুডলস ছাড়া শুধু স্যুপ ১ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন।

সূত্র: মিনিমালিস্ট বেকার

বিষয়:

জীবনধারারেসিপি
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