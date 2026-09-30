ওমেগা থ্রি-তে ভরা লেজের ভর্তা

ওমেগা-৩ হৃদ্যন্ত্র বা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী। এটি রক্তে ক্ষতিকর ট্রাইগ্লিসারাইড কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে। এ ছাড়া এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, রক্তনালিতে চর্বি জমতে বাধা দেয় এবং রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি কমিয়ে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধ করে। পাতে ভর্তা তুলেও কিন্তু শরীরে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের জোগান দিতে পারেন। কীভাবে তৈরি করবেন? জানাচ্ছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
ইলিশের ডিম চার ছড়া, রুই মাছের লেজ একটি, পেঁয়াজ কিউব করে কাটা দুই টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচের কুচি এক টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ টালা ৫ থেকে ৬টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ।
রুই মাছের লেজ, ছোট ইলিশের ডিম, হলুদ, লবণ, লেবুর রস মাখিয়ে ফ্রাই প্যানে মচমচে করে ভেজে নিন। পরে লেজের কাঁটা ছাড়িয়ে নিন। এবার থালায় ভাজা শুকনা মরিচ লবণ দিয়ে গুঁড়া করে নিন। পরে কাঁচা মরিচের কুচি, পেঁয়াজকুচি ভালো করে চটকে মাখিয়ে নিন। সবশেষে কাটা ছাড়িয়ে রাখা মাছ, ইলিশের ডিম দিয়ে আবারও চটকে নিন। এবার সরিষার তেল মাখিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ওমেগা থ্রি-তে ভরা ভর্তা।
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