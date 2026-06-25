Ajker Patrika
রেসিপি

ঘরেই তৈরি করে নিন মজাদার জাপানিজ টেম্পুরা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ঘরেই তৈরি করে নিন মজাদার জাপানিজ টেম্পুরা
জাপানিজ টেম্পুরা। ছবি: সংগৃহীত

সুইডেনের বিপক্ষে মাঠে নামতে চলেছে জাপান। বিশ্বের কোটি দর্শক সামুরাই ব্লুদের খেলা দেখার অপেক্ষায়। আপনি ফুটবলে জাপানের সমর্থক হোন বা না হোন, সমস্যা নেই। কিন্তু জাপানের খাবারের ভক্ত হয়ে যেতে পারেন যেকোনো সময়। বিচিত্র স্বাদের জন্য বিশ্বজুড়ে জাপানিজ খাবার এখন বেশ জনপ্রিয়। চাইলে বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যায় জাপানিজ খাবার। কিছু উপকরণ বদলে ও বিকল্প ব্যবহার করে তৈরি করে নিন একটি সহজ খাবার।

টেম্পুরা

হালকা ব্যাটারে ডুবিয়ে মুচমুচে করে ভাজা সবজি বা সামুদ্রিক খাবার। এটি তৈরি করতে যেসব উপকরণ দরকার, সেগুলো হলো চিংড়ি, মিষ্টিআলু, গাজর, ব্রকলি কিংবা বেগুন। যে উপকরণ দিয়ে তৈরি করবেন, সেগুলো আগে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এরপর তেলে ভেজে নিন। যেসব ডিপিং সসে অ্যালকোহল থাকে, সেগুলো এড়িয়ে চলুন। এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন সয়া সস, চিনি ও আদাকুচি দিয়ে তৈরি করা ঘরে তৈরি ডিপিং সস।

উপকরণ

পরিষ্কার চিংড়ি অথবা পছন্দের কোনো সবজি, ময়দা এক কাপ, কর্নফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়া ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ, বরফ ঠান্ডা পানি এক কাপ এবং ১টি ডিম।

প্রণালি

পারফেক্ট টেম্পুরার মূল রহস্য হলো এর ব্যাটার একদম ঠান্ডা রাখা। বরফ ঠান্ডা পানির সঙ্গে একটি ডিম ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মেশান। এবার ঠান্ডা মিশ্রণটি অল্প অল্প করে ময়দায় ঢেলে এমনভাবে মিশিয়ে নিন, যেন দলা থেকে না যায়। ভাজার ঠিক আগে মূল উপাদানগুলোকে শুকনো ময়দায় হালকা গড়িয়ে নিয়ে ব্যাটারে ডুবিয়ে নিন। কড়াইতে মাঝারি আঁচে গরম তেলে ভেজে নিন। হালকা সোনালি এবং মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত ডিপ ফ্রাই করুন। সবশেষে, তেল ঝরিয়ে সসের সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

বিষয়:

চিংড়িরেসিপিজাপানখাবারদাবার
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