Ajker Patrika
খাবারদাবার

বাড়িতেই বানিয়ে নিন মেক্সিকান সালসা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বাড়িতেই বানিয়ে নিন মেক্সিকান সালসা
সালসা অ্যান্ড চিপস। ছবি: ফুড নেটওয়ার্ক কিচেন

ফুটবল দল হিসেবে অনেকেরই প্রিয় মেক্সিকো। খুব কম হলেও মেক্সিকান খাবারের চল আছে আমাদের দেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে। সালসা মেক্সিকোর একটি সসজাতীয় খাবার। এটির সঙ্গে মিশিয়ে বিভিন্ন খাবার খাওয়া হয়। দুটি জনপ্রিয় মেক্সিকান খাবার সালসা অ্যান্ড চিপস এবং ম্যাঙ্গো সালসা।

মেক্সিকান রান্নায় সালসার ব্যবহার বেশ পুরোনো; তবে চিপসের সঙ্গে সালসা খাওয়ার প্রচলন হয়েছে মূলত টেক্স মেক্স সংস্কৃতি থেকে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব মেক্সিকান রেস্টুরেন্টেই এটি বেশ জনপ্রিয় অ্যাপেটাইজার।

সালসা অ্যান্ড চিপস

উপকরণ

ভুট্টা বা আটার তৈরি রুটি, তেল, ৪টি পাকা টমেটোর কুচি, আধা কাপের কম পেঁয়াজের মিহি কুচি, ১টি জালাপেনো বা মরিচকুচি, ধনেপাতাকুচি সামান্য, লেবুর রস, লবণ ও স্বাদমতো গোলমরিচ।

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প্রণালি

একটি বাটিতে টমেটো, পেঁয়াজ, জালাপেনো বা মরিচকুচি ও ধনেপাতা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর পরিমাণমতো লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে চেখে স্বাদ ঠিক করুন। মিশ্রণটি এক ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন। এতে সব উপকরণের স্বাদ একসঙ্গে মিশে যাবে। এবার ভুট্টা বা আটার রুটি ত্রিভুজ আকারে কেটে, সোনালি রং হওয়া পর্যন্ত গরম তেলে ভেজে নিন। এরপর একটি টিস্যুর ওপর তুলে অতিরিক্ত তেল ঝরিয়ে সামান্য লবণ ছিটিয়ে দিন। এবার রেখে দেওয়া মিশ্রণটির সঙ্গে লেবুর রস এবং সামান্য জিরার গুঁড়া মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে সালসা তৈরি করে নিন। এটি ত্রিভুজ আকারে ভাজা রুটি বা চিপসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

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যাঁরা মিষ্টি ফল দিয়ে তৈরি খাবার পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য ম্যাঙ্গো সালসা হতে পারে একটি ভিন্ন স্বাদের খাবার।

ম্যাঙ্গো সালসা

ম্যাঙ্গো সালসা। ছবি: ফুড নেটওয়ার্ক কিচেন
ম্যাঙ্গো সালসা। ছবি: ফুড নেটওয়ার্ক কিচেন

উপকরণ

ছোট টুকরা করে কাটা ১টি পাকা আম, আধা কাপ শসাকুচি, ১ টেবিল চামচ জালাপেনো কুচি, পেঁয়াজকুচি সামান্য, ধনেপাতা সামান্য, লেবুর রস, লবণ ও গোলমরিচ।

প্রণালি

সব উপকরণ একটি বাটিতে নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচ দিন। কয়েক মিনিট ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

বিষয়:

খাদ্যসংস্কৃতিরেসিপিজেনে নিনখাবারদাবারমেক্সিকো
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