রাতের হালকা খাবারে থাক কলার থোড় ভাজি

ফিচার ডেস্ক
রাতে রান্না করতে ইচ্ছে করছে না। গরম ভাতের সঙ্গে কলার থোড় ভাজি দিয়ে উদর পূর্তি করুন। স্বাদে অনন্য এই খাবারের রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কলার থোড়কুচি চার কাপ, ডিম দুটি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ পাঁচ থেকে ছয়টা, কালিজিরা এক চা চামচ, শুকনা মরিচ দুটি, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ এবং ঘি দুই টেবিল চামচ।
প্রণালি
কলার থোড় মোটা খোসা ফেলে কাটার সময় সুতার মতো অংশ আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ফেলে দিতে হবে। পরে আলুভাজির মতো কেটে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে শুকরা মরিচ ও কালিজিরার ফোড়ন দিন। পরে ডিম দিয়ে ঝুরি করে ভেজে নিন। তারপর থোড়কুচি, পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুনবাটা, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, লবণ-চিনি দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। পরে কাঁচা মরিচ, চিনি, ঘি দিয়ে নেড়েচেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল কলার থোড় ভাজি।
