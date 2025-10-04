সন্ধ্যার নাশতায় খেতে পারেন কলার মোচা দিয়ে তৈরি কেক

ফিচার ডেস্ক
কেক বানানোয় আপনার মতো উৎসাহী পরিবারের আর কেউ নেই। মৌসুমি ফল দিয়ে নিরীক্ষাধর্মী কেক আপনি চট করেই বানিয়ে ফেলতে পারেন। এই দক্ষতায় আরেকটু শান দেবেন কি? শিখে নিন কলার মোচার কেক। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কলার মোচা একটা, ডিম ছয়টা, আদা ও রসুন বাটা এক চা চামচ, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া এক চা চামচ করে, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, মিহি পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, হিং ১ চিমটি, লবণ স্বাদমতো, টমেটো সস ৪ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার টি টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ২ চা চামচ।
প্রণালি
মোচা পরিষ্কার করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ধুয়ে ফুটন্ত পানিতে দিয়ে সেদ্ধ করে পেস্ট করে নিন। এবার বাটিতে মোচা পেস্ট, আদা ও রসুন বাটা, মরিচ, জিরা, ধনিয়া, লবণ চিনি সয়াবিন তেল, ঘি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর ডিম, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি, টমেটো সস দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নিন। পরে ওভেন গ্রুপ বাটিতে ঘি ব্রাশ করে মিশ্রণ ঢেলে ১৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৫০ থেকে ৬০ মিনিট ব্রেক করুন। পরে কেকের মতো পিস করে সস দিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল কলার মোচর ঝাল ঝাল কেক।
