Ajker Patrika
খাবারদাবার

পয়লা বৈশাখে তৈরি করুন কাঁচা আমের শরবত

ফিচার ডেস্ক
ছবি :রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

পয়লা বৈশাখে কী কী খাবার ও পানীয় দিয়ে ডাইনিং টেবিল সাজাবেন, তা ভাবছেন নিশ্চয়ই। পানীয়ের তালিকায় রাখতে পারেন কাঁচা আমের শরবত। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

মাঝারি আকারের কাঁচা আম ২-৩টি, চিনি আধা কাপ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, সরিষাবাটা আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ২-৩টি এবং বরফ কুচি প্রয়োজন মতো।

প্রণালি

কাঁচা সবুজ আমের খোসা ফেলে পাতলা করে কেটে নিন। এরপর বরফ কুচি ছাড়া বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার বরফ কুচি দিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু ঠান্ডা ঠান্ডা কাঁচা আমের শরবত।

