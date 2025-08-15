Ajker Patrika
> জীবনধারা
> ফিচার

এখন থেকে টাকায় কেনা যাবে রোমিং প্যাক

ফিচার ডেস্ক
এখন থেকে টাকায় কেনা যাবে রোমিং প্যাক

বিদেশ ভ্রমণে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। নতুন দেশে গিয়ে সিম কেনার আগে পর্যন্ত নিয়মিত যোগাযোগ থেকে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। তবে এর বিকল্প হিসেবে দেশের সিম দিয়ে রোমিং সুবিধা নেন অনেকে। তবে এর জন্য ডলারে পেমেন্ট করতে হয়। যেটি কারও কারও জন্য বিপত্তি তৈরি করে। এই অবস্থায় স্বস্তি খবর নিয়ে এল টেলিকম অপারেটর রবি।

এখন থেকে ৭০টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশি টাকায় পাওয়া যাবে রবি ও এয়ারটেলের রোমিং সুবিধা। বিদেশ ভ্রমণের সময় গ্রাহকরা সরাসরি তাদের মূল ব্যালান্স থেকে বাংলাদেশি টাকায় রোমিং প্যাক কিনতে পারবেন। ‘মাই রবি’ ও ‘মাই এয়ারটেল’ অ্যাপ ব্যবহার করে এটি কেনা যাবে। কোনো ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টের প্রয়োজন হবে না।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রবির করপোরেট অফিসে এই সেবা চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গ্রাহকরা তাদের ভ্রমণের আগেই রোমিং প্যাক কিনে রাখতে পারবেন। তবে প্যাকটি কার্যকর হবে গন্তব্যে পৌঁছানোর পর থেকে।

সংবাদ সম্মেলনে রবি আজিয়াটা পিএলসির চিফ কমার্শিয়াল অফিসার (সিসিও) শিহাব আহমাদ বলেন, ‘আমাদের নতুন রোমিং প্যাকগুলোতে আছে বেশি ডেটা, উন্নত ফিচার ও বাজারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মূল্য। ভ্রমণকারীদের সবচেয়ে স্মার্ট পছন্দ হবে এটি। এতে রয়েছে সাশ্রয়ী ডেটা বান্ডেল, কম্বো অফার এবং এশিয়া-স্পেশাল প্যাক। খুব সহজেই মাই রবি ও মাই এয়ারটেল মাধ্যমে সুবিধাটি চালু করা যাবে।’

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের যুগ্ম পরিচালক শাহজাহান আলী বলেন, ‘রবির এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিদেশে লেনদেন সহজ ও স্বচ্ছ করতে চাই। রবির নতুন এ সুবিধাটি সে লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্থানীয় মুদ্রায় রোমিং কেনার এই সুবিধা বাংলাদেশিদের ভ্রমণকে আরও সহজ করবে এবং ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টের ওপর নির্ভরতা কমাবে।’

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনি এবং উপপরিচালক ফারজানা রহমান। রবি আজিয়াটা পিএলসির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার, সাহেদ আলম, চিফ পিপল অফিসার, মুহাম্মদ শোয়েব বেগ, এবং হেড অফ মার্কেটিং শওকত কাদের চৌধুরীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

রোমিং প্যাক ব্যবহারের নিয়ম

বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা ও ট্রাভেল টিকিট (প্রয়োজনে) থাকলে খুব সহজেই মাই রবি ও মাই এয়ারটেল অ্যাপ ব্যবহার করে রোমিং প্যাক কিনতে পারবেন গ্রাহকরা। প্রতি ভ্রমণে সর্বোচ্চ ৬ হাজার টাকা এবং প্রতি বছরে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত রোমিং প্যাক ব্যবহার করা যাবে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিযোগাযোগজীবনধারা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

পুরোনো বুকশেলফ সেজে উঠুক নতুর রূপে

পুরোনো বুকশেলফ সেজে উঠুক নতুর রূপে

এখন থেকে টাকায় কেনা যাবে রোমিং প্যাক

এখন থেকে টাকায় কেনা যাবে রোমিং প্যাক

হাঁস নিয়ে কয়েকটি মজার গল্প ও একটি বিদেশি রেসিপি

হাঁস নিয়ে কয়েকটি মজার গল্প ও একটি বিদেশি রেসিপি

কিটো ডায়েটের উপকারিতা ও ঝুঁকি

কিটো ডায়েটের উপকারিতা ও ঝুঁকি