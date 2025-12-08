বিজয়ের আমেজ যাচ্ছে পাওয়া

Ajker Patrika
ফ্যাশন

বিজয়ের আমেজ যাচ্ছে পাওয়া

বিভাবরী রায়
ছবি : রঙ বাংলাদেশ
ছবি : রঙ বাংলাদেশ

ডিসেম্বর এলে বিজয় দিবস নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আয়োজন চোখে পড়ে। ফ্যাশন দুনিয়ায় তা এখন প্রতিবছরের নতুন ইভেন্ট। তবে এর বাইরেও বিভিন্ন জিনিসে বিজয়ের ছাপ চোখে পড়ে বেশ। প্রতিদিন ব্যবহার করা ছোট ছোট জিনিস, যেগুলো হয়তো আমরা হুটহাট কিনে ফেলি, সেগুলোতেও বিজয় দিবসের ছাপ পড়ে গেছে অনেক আগেই। এখন কোন কোন হাউস সেগুলো কত উন্নত করতে পারে, কত সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করতে পারে, চলে সেই প্রতিযোগিতা।

টি-শার্ট

দেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে স্টেটমেন্ট পোশাক হিসেবে টি-শার্ট নিজের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে বেশ আগে। দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলো বিজয় দিবসকে বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়েটিভ নকশা করা টি-শার্ট বাজারে আনে প্রতিবছর। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নকশা করা টি-শার্টের মধ্যে অ্যাপ্লিক, স্ক্রিন প্রিন্ট, হ্যান্ড পেইন্ট ও এমব্রয়ডারির কাজ প্রাধান্য পাচ্ছে। বিজয় দিবসের জন্য টি-শার্টে লাল-সবুজ রঙের প্রাধান্য থাকলেও সাদা, কালো অথবা ছাই রঙের ওপরও কাজ হচ্ছে প্রচুর। নিত্য উপহার প্রতিবছর বিজয় দিবসের আয়োজনে ছোট ও বড় সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের টি-শার্ট নিয়ে আসে। শাহবাগ ও মোহাম্মদপুর বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকেও অর্ডার করা যাবে টি-শার্টগুলো। নিত্য উপহার ছাড়াও এখন অনেক ফ্যাশন হাউস টি-শার্টে লাল-সবুজ ও পতাকা নিয়ে কাজ করছে। যথাশিল্প, রঙ বাংলাদেশ, কে ক্র‍্যাফট, বিবিআনা, ডুয়েট ও অন্যান্য দেশীয় ফ্যাশন হাউসেও নারী-পুরুষ—উভয়ের পরার উপযোগী বিজয় দিবসের টি-শার্ট পাওয়া যাচ্ছে।

ছবি : বৃত্ত
ছবি : বৃত্ত

গয়না

বিজয় দিবসে পোশাকের সঙ্গে মিল রেখে গয়না বেছে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। লাল-সবুজ পোশাকের সঙ্গে একই রঙের গয়না আপনাকে অন্য রকমভাবে রাঙিয়ে তুলবে। বেশ কিছু অনলাইন পেজ বিজয় দিবস সামনে রেখে নতুন ধরনের গয়না নিয়ে এসেছে। ক্লে, সুতা, কাঠের গয়নাগুলোতে লাল ও সবুজ রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। নকশা হিসেবে রয়েছে মানচিত্র, পতাকা, শাপলা কিংবা জবা ফুল ইত্যাদি। এসব নকশার পাশাপাশি কিছু কিছু গয়নায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আলপনার মোটিফ। এসব গয়না সিঙ্গেল বা সেট হিসেবে কেনা যাবে ১০০ থেকে শুরু করে ১ হাজার টাকার মধ্য়ে। অনলাইন পেজ রূপসা, বৃত্ত, দেশি সাজসজ্জা ইত্যাদি পেজে পেয়ে যাবেন মনের মতো গয়না। এ ছাড়া ঢাকার নিউমার্কেট, গাউছিয়া, মৌচাক মার্কেটে পেয়ে যাবেন বিজয়ের থিমের গয়না।

ছবি: যথাশিল্প
ছবি: যথাশিল্প

নোটবুক

ঐতিহ্যবাহী ও সমকালীন শিল্পকেন্দ্র ‘যথাশিল্প’ তাদের নোটবুকের নকশা করেছে লাল ও সবুজ রং দিয়ে। নোটবুকগুলোর প্রচ্ছদে রয়েছে গাঢ় সবুজ রং। মাঝে রয়েছে টকটকে লাল রঙের বৃত্ত। বৃত্তের ভেতরে আছে বাংলাদেশের হলুদ রঙের মানচিত্র; অর্থাৎ পুরো নোটবুকের প্রচ্ছদ করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা দিয়ে। এখানে সবুজ সুতি কাপড়ের ওপর লাল ও হলুদ সুতার এমব্রয়ডারি করা হয়েছে। দেশে চায়নিজ নোটবুকের প্রাধান্যের যুগে যথাশিল্পের নোটবুকের এই নকশা একেবারে অভিনব। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যথাশিল্পের নোটবুকগুলো ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এগুলোতে রয়েছে অফ হোয়াইট রঙের কার্টিজ পেপার। আকৃতিভেদে এগুলোর দাম ১ হাজার টাকার মধ্যে। যথাশিল্পের আউটলেট, ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে অর্ডার করে কেনা যাবে নোটবুকগুলো।

টিপ

লাল-সবুজ শাড়ির সঙ্গে মিল রেখে কপালে টিপ থাকবে না, তা কি হয়? বিজয়ের আনন্দে নিজেকে মাতাতে খুঁজে নিতে পারেন মনের মতো টিপ। বেশ কিছু অনলাইন পেজ ও উদ্যোক্তা অনুষঙ্গ হিসেবে বৈচিত্র্যময় টিপ তৈরি করেছেন এবার। টিপের ওপর ফুটিয়ে তুলেছেন মানচিত্র, পতাকা, ফুল, মাছ, প্যাঁচা, হাঁস ইত্যাদি। প্রতিটি টিপেই রয়েছে লাল ও সবুজের ছোঁয়া। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন বর্ণমালাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে টিপের মধ্যে। টিপ দেখে বোঝা যায়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে দেশ ও ভাষার প্রতি মমত্ববোধ। অনলাইন পেজ রূপসা, ত্রিনিত্রিসহ অনেক পেজে পেয়ে যাবেন মনের মতো টিপ।

মগ

দেশীয় বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস নিয়ে এসেছে বিজয়ের মগ। বিজয় দিবস উপলক্ষে মগের নকশায় লাল আর সবুজের প্রাধান্য থাকছে এবার বরাবরের মতো। জাতীয় পতাকা, স্টেনগান, বিজয়ের উল্লাসসহ বিভিন্ন প্রিন্টে এসেছে চীনামাটির মগ। এ ছাড়া স্মৃতিসৌধের নকশা করা মগও রয়েছে। টাইপোগ্রাফি, কবিতার পঙ্‌ক্তি, পতাকা কিংবা অপরাজেয় বাংলার মতো ভাস্কর্যের ছবিসহ মগ পাওয়া যাচ্ছে ফ্যাশন হাউস নিত্য উপহারে। শুধু সবুজ কিংবা লাল রং নয়, সাদাকালো রঙেও রয়েছে এই স্মারকগুলো। ফ্যাশন হাউস রঙ বাংলাদেশে এসেছে কয়েক ধরনের মগ। শান্তির প্রতীক পায়রা, পতাকা ও জ্যামিতিক নকশার মগ এনেছে তারা। অঞ্জন’স ফ্যাশন হাউসে ছবি ও লেখা নিয়ে মগ পাওয়া যাবে। এ ছাড়া লাল-সবুজ রঙে বর্ণমালার মগ পাবেন আড়ং ও যাত্রায়। চাইলে বিজয় দিবসের জন্য মগ কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন। আজিজ সুপার মার্কেট ও কাটাবন মার্কেট থেকে পছন্দের মগ তৈরি করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ৩০০ থেকে ৫০০ টাকায় পাওয়া যাবে আকাঙ্ক্ষিত মগ।

করিডর সাজাতে পারেন যেভাবে

ফিচার ডেস্ক
করিডর সাজাতে পারেন যেভাবে

ডিসেম্বর মানে বছরের শেষ, ডিসেম্বর মানে ছুটি আর অবসর। ডিসেম্বর মানে মনে সুখানুভূতির জাগরণ। নতুন বছরে অন্দরের লুকে কী পরিবর্তন আনবেন, তা যেন ডিসেম্বরের অবসরেই ঠিক করে নিই আমরা। বাড়ির অন্দর থেকে বাহির—সবকিছুই ঝকঝকে করে তুলতে চাই এ সময়টায়।

কী দিয়ে বাড়ি ও ঘর সাজাবেন, নেট ঘেঁটে তার ধারণা নিতে পারেন। কীভাবে সাজাবেন, সেটা নিয়ে ভাবুন। সৌন্দর্য বিষয়টি নিয়ে একেকজন একেক রকম ধারণা। যেমন কারও নীল রং পছন্দ, তো কারও সাদা। আবার কারও ক্যাকটাস পছন্দ, তো কারও বনসাই। ফলে নিজেই ভাবুন, কীভাবে সাজাবেন। কিছু বুদ্ধি এখান থেকে নিতে পারেন অবশ্য।

করিডরের দেয়াল পেইন্টিং এবং ওয়ালম্যাট দিয়ে সাজাতে পারেন। সব ফ্রেম একই সমান হওয়ার প্রয়োজন নেই। ছোট, বড়, মাঝারি—সব রকমের ফ্রেম ভালো লাগবে। সাদা দেয়ালের জন্য আপনি গাঢ় রঙের ফ্রেম বেছে নিতে পারেন। গ্যালারি ওয়াল তৈরি করতে নিজের তোলা ছবিও বাঁধাই করে ঝোলাতে পারেন।

  • দরজার পাশে মাটির বা পিতলের বড় টব রাখতে পারেন। টবে লাগাতে পারেন স্নেক প্ল্যান্ট বা মানিপ্ল্যান্ট। টবগুলো ডেকোরেটিভ হলে খুব ভালো দেখাবে।
  • দেয়ালে তাক বসিয়ে তার ওপরেও ছোট ছোট গাছ রাখতে পারেন। কিংবা ফটোফ্রেম, শোপিস, বই, টেরাকোটার মুখোশও দেখতে অনেক ভালো লাগবে।
  • করিডরে আলো কম হলে সেখানে পেনডেন্ট লাইট বা ল্যাম্প ঝুলিয়ে দিতে পারেন।
  • কারুকাজ করা ফ্রেমযুক্ত আয়না লাগাতে পারেন। নিচে বা ওপরে লাইট লাগালেও বেশ ভালো লাগবে।
  • পুরো করিডরে শতরঞ্জি দিতে পারেন। তার ওপরে রাখতে পারেন ছোট্ট একটি বেঞ্চ বা ডেকোরেটিভ চেয়ার। সেখানে বসে জুতা পরা যাবে।
  • কার্পেটের ওপরে শু র‍্যাকও রাখতে পারেন। ওপরের অংশে রাখতে পারেন ফুলদানি বা ছোট কোনো ইনডোর প্ল্যান্ট।

শীতেও জনপ্রিয় ক্রপ টপ কো-অর্ডস

সানজিদা সামরিন, ঢাকা 
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯: ৪৫
ছবি সৌজন্য: মেলো লাইম
ছবি সৌজন্য: মেলো লাইম

শিরোনামে ক্রপ টপ দেখেই পত্রিকার পাতা উল্টে যাচ্ছেন নাকি? ভাবছেন, এই শীতে আবার ক্রপ টপ পরে নাকি কেউ? আহা! পরে, পরে। লুজ ব্যাগি প্যান্টের সঙ্গে ভারী হুডি, তার সঙ্গে কনট্রাস্ট করে ক্রপ টপ তো পরা হয়ই, ক্রপ টপপ্রেমীদের জন্য বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র‍্যান্ড বিভিন্ন মৌসুমে পরার জন্য ক্রপ টপ কো-অর্ডসও বাজারে আনে। কো-অর্ডস মানে তো জানেনই, পোশাকের টপ ও বটম একই ফ্যাব্রিকসের হয়। ক্রপ টপের সঙ্গে রিবড কটনের বুট কাট প্যান্ট, স্কার্ট পালাজ্জো, পেনসিল বা ম্যাক্সি স্কার্ট, ফিশকাট স্কার্টের মেলবন্ধনে এখন ট্রেন্ডি হয়ে উঠেছে ক্রপ টপ কো-অর্ডস। তাই এ সময়ের ফ্যাশনেবল নারীর আলমারিতে শীতের পোশাক হিসেবেও এটি জায়গা করে নিয়েছে।

যেসব কাপড়ে তৈরি হচ্ছে ক্রপ টপ কো-অর্ডস

যাঁরা পশ্চিমি পোশাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তাঁদের জন্য অনায়াসে জিনস আর ক্রপ টপের মেলবন্ধনের পাশাপাশি ক্রপ টপ কো-অর্ডস আনতে পারে ব্যতিক্রমী লুক। সময়ের ধারাবাহিকতায় এগুলো বোহিমিয়ান ও রক এন রোল স্ট্রিট স্টাইলে বেশ ভালো জায়গা করে নিয়েছে। নিট ফ্যাব্রিকস, রিবড কটন, সুতি, জর্জেট, সিল্কসহ বিভিন্ন কাপড়ে এখন পাওয়া যায় ক্রপ টপ। কাটিংয়ের ধরন অনুযায়ী এগুলো নিজেদের গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে স্টাইলিং করছেন তরুণীরা।

ক্রপ টপ কো-অর্ডস রয়েছে যত ধরনের

টপ অ্যান্ড বটম ডেনিম

শীতের সময় ডেনিমের ব্যবহার বেশি হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফ্লেয়ার, ওয়াইড লেগড, সেইলর স্টাইলের ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে একই রকম কাপড়ের জ্যাকেট স্টাইল বা ব্লাউজ ডিজাইনের ক্রপ টপ এখন পাওয়া যাচ্ছে। টপ অ্যান্ড বটম ডেনিমের ক্রপ টপ ও স্কার্টের মেলবন্ধনও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে শীতকালীন ফ্যাশনে। শীত মোকাবিলায় এই কো-অর্ডসের ওপর ডেনিমের জ্যাকেট আর পায়ে বুট জুতা বা কেডস গলিয়ে নিলেই পুরো লুকটা নিখুঁত হয়ে উঠবে।

ক্রপ শার্ট উইদ স্কার্ট

একরঙা ক্রপ শার্টের সঙ্গে বিভিন্ন কাটিংয়ের স্কার্টও এখন জনপ্রিয়। অফিস ওয়্যার ও পার্টি লুক—দুটোর কথা মনে রেখে স্কার্ট শার্টের কাটিংয়ের পার্থক্য রেখে কো-অর্ডসগুলো তৈরি হচ্ছে। এককথায় এগুলো খুব ক্ল্যাসি লুক দেয়। শীত ঠেকাতে ওপরে ব্লেজারও পরা যায় এই কো-অর্ডসের সঙ্গে।

ছবি সৌজন্য: মেলো লাইম
ছবি সৌজন্য: মেলো লাইম

অফ শোল্ডার ক্রপ টপ—স্কার্ট জুটি

এই ক্রপ টপগুলো প্রায় সব ধরনের কাপড়েই তৈরি হয়। সাটিন, সুতি, জর্জেট, উল—সব ধরনের অফ শোল্ডার টপসই এখন পাওয়া যায়; বিশেষ করে শীতে ভ্রমণে গেলে এই ক্রপ টপ ও স্কার্ট সঙ্গে নিতে পারেন। যদিও শীত ঠেকাতে উলের সোয়েটার পরতেই হবে। তবে ভালো ভালো ছবি তুলতে এই কো-অর্ডসের জুড়ি নেই।

প্রিন্টের ক্রপ শার্ট—পালাজ্জো রেগুলার ওয়্যার

ঘরে, বাইরে, শপিংয়ে, বাজারে, ক্লাসে, বন্ধুর আড্ডায় যেতে প্রিন্টেড ক্রপ টপ-পালাজ্জো কো-অর্ডসগুলো জুতসই। অনুষঙ্গ হিসেবে চুলে প্রিন্টের ব্যান্ড পরতে পারেন। আর পায়ে যদি থাকে হাই হিল বা স্নিকার, তাহলে সাজ পূর্ণ হবে নিমেষে।

ছবি সৌজন্য: মেলো লাইম
ছবি সৌজন্য: মেলো লাইম

রোজ পরিধেয় হলে একরঙাই ভালো

প্রতিদিন পরার জন্য যাঁরা ক্রপ টপ বেছে নিচ্ছেন, তাঁরা হাই ওয়েস্টেড ট্রাউজার বা প্যান্টের সঙ্গে শার্ট বা টপস স্টাইলের কো-অর্ডস পরতে পারেন। শীত মোকাবিলায় ওপরে ডেনিমের শার্ট, জ্যাকেট বা শ্রাগ থাকতে পারে।

স্ট্রিট স্টাইল কি পুরোনো হয়

শুরু থেকে স্ট্রিট ফ্যাশনকে তৃণমূল পর্যায় থেকে ফ্যাশনের অন্তর্গত করতে পুরো জোগাড়যন্ত্রে হাত লাগিয়েছেন শহুরে ফ্যাশন-সচেতন তরুণেরা। ছেঁড়া-ফাটা আর রং জ্বলা কাপড় এবং খানিক এলোমেলো ভাবটাই যেন আধুনিকতার প্রতীক হয়ে উঠল । ফলে স্ট্রিট স্টাইল ফ্যাশনের ফলোয়াররা ক্রপ টপ বেছে নেবেন না, এমন হওয়ার কথা নয়। ডিসস্ট্রেসড ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে রংচঙে বা রং জ্বলা ডেনিমের ক্রপ টপ মিলিয়ে নিজেই বানিয়ে ফেলুন না কো-অর্ডস। সঙ্গে থাকতে পারে কেডস বা বুট জুতা।

নিট ফ্যাব্রিকসে আরাম খুঁজে নিন

একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, স্ট্রেট নিট ক্রপ টপগুলো একাধারে শার্টের ইনার কস্টিউম হিসেবে তো বটেই, বরং একই কাপড়ের ওয়াইড লেগ প্যান্টের সঙ্গে মিলিয়ে পরা যায়। কাভারঅন হিসেবে একেবারে কনট্রাস্ট কালারের ওভারকোট, সোয়েটার বা জ্যাকেট পরে নিলেই হলো!

ফুরিয়ে আসা লিপস্টিকে নতুন প্রসাধনী

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ০১
ফুরিয়ে আসা লিপস্টিকে নতুন প্রসাধনী

মেকআপপ্রেমী হোক বা না হোক, লিপস্টিক ব্যবহার করে না, এমন নারী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রায় প্রত্যেকের সাজের বাক্সে একাধিক রঙের লিপস্টিক থাকে। ক্রিমি ধরনের লিপস্টিক যদি ফুরিয়ে যাওয়ার পথে থাকে, তাহলে সেগুলো বাতিলের খাতায় না ফেলে বরং এর রংটা বের করে নিন। এবার তা দিয়েই আপনি তৈরি করুন নতুন প্রসাধনী।

রঙিন লিপবাম

টুথপিক দিয়ে লিপবামের কৌটা থেকে বাম বের করে তার সঙ্গে হালকা পিচ বা গোলাপি রঙের লিপস্টিক মেশান। তারপর ছোট্ট কৌটায় ভরে ব্যাগে রেখে দিন। তারপরলিপস্টিকের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারেন রঙিন এই লিপবাম

লিপ গ্লস বানাতে

ছোট্ট কৌটায় এক টেবিল চামচ পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে ছোট হয়ে আসা কোনো লিপস্টিক ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণ অনায়াসে লিপ গ্লস হিসেবে ব্যবহার করুন।

ব্লাশ

গোলাপি, পিচ বা কমলা রঙের লিপস্টিকের সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে গালে আলতো করে ব্রাশ করে নিন। শীতের দিন এমন ক্রিম ব্লাশের তুলনা আর কিসে হয় নাকি!

আইশ্যাডো

ন্য়ুড শেডের লিপস্টিক ও অল্প পেট্রোলিয়াম জেলি মিশিয়ে চোখের পাতায় লাগান। সরাসরি লিপস্টিক দিয়ে আইশ্যাডো লাগানোর ক্ষেত্রে ব্লেন্ডিংটা খুব ভালো হতে হবে।

লিপ টিন্ট

দুই বা তিনটি রঙের লিপস্টিক একটি কৌটায় ভরে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তৈরি হবে নতুন প্রসাধনী, যাকে বলে লিপ টিন্ট।

