এ বছর গয়নায় যে রত্নপাথরগুলো ব্যবহার করতে পারেন

ফারিয়া রহমান খান
গয়না শুধু সাজসজ্জার অনুষঙ্গ নয়; বরং এটি রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়। ফ্যাশন দুনিয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছর গয়নার ডিজাইনে পাথরের ব্যবহারে আসতে চলেছে বড় পরিবর্তন। ২০২৬ সাল হবে হালকা ও শীতল রঙের পাথরের বছর। ফলে এ বছর গয়নার ক্ষেত্রে হালকা রঙের পাথরের চাহিদা বাড়বে। তা ছাড়া কাস্টমাইজেশন বা নিজের পছন্দমতো নকশা এবং পরিবেশবান্ধব ও নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে পাথর কেনার প্রতিও মানুষের আগ্রহ বাড়বে।
কোন রাশির জন্য কোন রত্নপাথর প্রযোজ্য
মেষ রাশির জন্য প্রধান রত্ন মুক্তা। আর সহায়ক রত্নপাথর প্রবাল ও কার্নেলিয়ান। বৃষ রাশির প্রধান রত্নপাথর প্রবাল। সহায়ক রত্ন পান্না ও রোজ কোয়ার্টজ। মিথুন রাশির জন্য প্রধান রত্ন পান্না, সহায়ক হালকা নিলা, সিট্রিন। কর্কটের জন্য মুক্তা এবং সহায়ক পাথর চাঁদ পাথর বা মুনস্টোন এবং সেলেনাইট। সিংহের প্রধান রত্ন পোখরাজ ও হলুদ নীলকান্তমণি, সহায়ক রত্ন রুবি ও সান স্টোন। কন্যা রাশির প্রধান রত্ন পান্না এবং সহায়ক রত্ন পেরিডট, মোস এগেট। তুলার প্রধান রত্ন হীরা এবং সহায়ক রত্ন সাদা নীলকান্তমণি ও ওপাল। বৃশ্চিক রাশির প্রধান রত্ন প্রবাল এবং সহায়ক রত্ন হেলিওডোর, গারনেট। এ ছাড়া ধনু রাশির প্রধান রত্ন পোখরাজ ও হলুদ নীলকান্তমণি এবং সহায়ক রত্ন নীলকান্তমণি ও ল্যাপিস লাজুলি। মকর রাশির প্রধান রত্ন নীলকান্তমণি এবং সহায়ক রত্ন ফিরোজা ও অনিক্স। কুম্ভ রশির প্রধান রত্ন নীলকান্তমণি এবং সহায়ক রত্ন অ্যামেথিস্ট ও অ্যাকুয়ামেরিন। মীন রাশির প্রধান রত্ন মুক্তা। এ রাশির সহায়ক রত্ন অ্যামেথিস্ট ও সাদা প্রবাল।
কীভাবে রত্নপাথর বেছে নেবেন
রত্নপাথর বসানো গয়না কেনার আগে আপনার ব্যক্তিত্ব, প্রিয় রং এবং রত্নপাথরটির প্রতীকী অর্থের দিকে খেয়াল রাখুন। এ ছাড়া আপনার জন্ম মাস অনুযায়ী বার্থ স্টোন বা জ্যোতিষশাস্ত্রের পরামর্শ অনুযায়ী পাথর নির্বাচন করতে পারেন, যা আপনার ফ্যাশনে যোগ করবে বাড়তি ইতিবাচকতা। বলে রাখা ভালো, রত্নপাথরের জ্যোতিষশাস্ত্রের গুণ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। এই বিশ্বাস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং প্রাচীন বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। অনেক মানুষ এতে আধ্যাত্মিক বা মানসিক সান্ত্বনা পান।
পান্না
শতাব্দী ধরে পান্না তার গাঢ় সবুজ রঙের জন্য সবার কাছে বেশ আকর্ষণীয়। এ বছর গয়নার জন্য নীলাভ আভার গাঢ় সবুজ পান্নাগুলো বেশি ট্রেন্ডি হবে। আংটি বা নেকলেসে এর ব্যবহার আপনার ব্যক্তিত্বে আনবে এক অনন্য ভাব।
নীলকান্তমণি বা স্যাফায়ার
নীলকান্তমণি বা স্যাফায়ার এর চমৎকার রঙের জন্য সব সময় সমাদৃত। এর রাজকীয় নীল রঙের জন্যই এ বছর এটি ফ্যাশন-সচেতনদের পছন্দের শীর্ষে থাকবে।
রুবি
রত্নপাথরের রাজা হিসেবে পরিচিত রুবি তার উজ্জ্বল লাল রঙের জন্য বিশেষ জনপ্রিয়। এ বছর দৈনন্দিন ব্যবহারের হালকা গয়না থেকে শুরু করে ভারী গয়না—সবকিছুতেই থাকবে এর ব্যবহার। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য রুবি সেরা।
অ্যাকুয়ামেরিন
সমুদ্রের মতো শান্ত নীল রঙের অ্যাকুয়ামেরিন এ বছর বেশ জনপ্রিয় হবে। প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য এই পাথর বেশ টেকসই। নীলাভ পোশাকের সঙ্গে তো বটেই, মাস্টার্ড ইয়েলো রঙের পোশাকের সঙ্গেও এই পাথরের লকেট দারুণ মানাবে।
ওপাল
আপনি যদি সবার থেকে আলাদা কিছু চান, তবে ওপাল হবে আপনার জন্য সেরা পছন্দ। এর রঙের খেলা যে কাউকে মুগ্ধ করবে। প্রতিটি ওপাল পাথরই আলাদা বৈশিষ্ট্যের হওয়ায় যেকোনো গয়নাকে করে তোলে অনন্য।
তানজানাইট
এটি একটি বিরল রত্নপাথর। এর নীল-বেগুনি রঙের আভা এবং বিভিন্ন কোণ থেকে দেখলে যে রঙের পরিবর্তন দেখা যায়, তা একে আকর্ষণীয় করে তোলে। আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও আকর্ষণীয় করতে এ বছর তানজানাইটের গয়না নিজের কালেকশনে যোগ করতে পারেন।
অ্যামিথিস্ট
২০২৬ সালের অন্যতম ট্রেন্ডি রং হলো বেগুনি। আর বেগুনির আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলতে অ্যামিথিস্টের মতো আর কোনো রত্নপাথর নেই। এটি একদিকে যেমন ফ্যাশনেবল, অন্যদিকে তেমনই মনে শান্তি নিয়ে আসে।
মুক্তা
মুক্তার আবেদন চিরন্তন এবং এটি সব ধরনের পোশাকের সঙ্গেই দারুণ মানিয়ে যায়। এ বছর আধুনিক ডিজাইনের মুক্তার গয়নার ব্যাপক চল থাকবে। বিভিন্ন রঙের মুক্তার মালা, আংটি, কণ্ঠহার, ব্রেসলেট রাখতে পারেন গয়নার বাক্সে।
মর্গানাইট
হালকা গোলাপি রঙের মর্গানাইট এ বছর বেশ জনপ্রিয় হবে। এটি টেকসই এবং সাশ্রয়ী হওয়ায় এনগেজমেন্ট রিংয়ের জন্য দারুণ একটি পছন্দ হতে পারে।
গারনেট
গারনেট বহুল পরিচিত একটি রত্ন; বিশেষ করে গাঢ় লাল রঙের গারনেট সাশ্রয়ী বাজেটে রাজকীয় একটি লুক দিতে পারে। এ বছর গারনেটের জনপ্রিয়তাও বেশ বাড়বে।
সূত্র: জেমসরুট, জিআইএ ডট ইডিইউ
