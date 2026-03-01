স্বাস্থ্যকর ইফতারিতে থাকুক রঙিন ফলের সালাদ

স্বাস্থ্যকর ইফতারিতে কী রাখা যায়, তাই ভাবছেন কি? অত চিন্তা না করে রাখতে পারেন রঙিন ফলের সালাদ। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা। এই রেসিপি যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনি সুস্বাদু।
উপকরণ
পাকা কলা দুটি, কিউই দুটি, আপেল দুটি, স্ট্রবেরি ছয়টি, কমলা দুটি, নাশপাতি একটি, আখরোট চারটি, বিট লবণ এক চিমটি, টালা মরিচগুঁড়া এক চিমটি, পানি এক কাপ আর লেবুর রস দুই টেবিল চামচ।
প্রণালি
সব ফল ধুয়ে কেটে নিন আলাদা করে। এবার পানি, চিনি, লেবুর রস দিয়ে সিরাপ বানিয়ে নিন। এরপর ফলগুলো তাতে ডুবিয়ে উঠিয়ে নিন। তারপর সার্ভিং ডিশে সুন্দর করে সাজিয়ে বিট লবণ আর ইচ্ছা হলে টালা মরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে পরিবেশন করুন রঙিন ফলের সালাদ।
সঠিক পরিকল্পনা, পুষ্টিকর খাবার এবং সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণই পারে আপনার কর্মজীবনকে রমজানেও আনন্দময় ও চাপমুক্ত রাখতে। খাদ্যাভ্যাস এবং ঘুমের রুটিন বদলে যাওয়ায় অনেক সময় ক্লান্তি ও অবসাদ ভর করে। কিন্তু মনে রাখবেন, রোজা রেখে কাজ করা মানেই কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেওয়া নয়। সঠিক পরিকল্পনা ও মানসিক...২ ঘণ্টা আগে
শসা ফল হলেও সবজি হিসেবে বেশি পরিচিত। এটি পুষ্টিগুণে ভরপুর এবং এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের বিভিন্ন জটিলতা প্রতিরোধে সাহায্য করে। রমজান মাসে যখন দীর্ঘ সময় পানাহারে বিরত থাকতে হয়, তখন শসা খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। এতে পানির পরিমাণ এবং এর খাস্তা ভাব ফলের চেয়ে বেশি কার্যকরী...৪ ঘণ্টা আগে
কখনো কখনো রূপচর্চার উপকরণগুলো মিলে গেলেও দেশ ও অঞ্চলভেদে রূপচর্চার ধরনে পার্থক্য হয়। যেমন চীন বা জাপানের রূপচর্চার ধরন একই রকম হতে পারে। কিন্তু সেই দেশগুলো থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর রূপচর্চার ধরন এবং অনেক ক্ষেত্রে উপকরণে ব্যাপক পার্থক্য থাকবে। একই ভাবে বাংলাদেশের রূপচর্চার সঙ্গে আরব অঞ্চলের...৬ ঘণ্টা আগে
গাজরের রস প্রয়োজনীয় ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং আঁশে ভরপুর একটি পানীয়। শরীর সুস্থ রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে গাজর অনন্য। এক কাপ গাজরের রসে মাত্র ৯৪ ক্যালরি থাকে। রমজান মাসজুড়ে আমরা বিভিন্ন জুস পান করে থাকি ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত। সেই স্মুদি কিংবা শরবতের লিস্টে এবার যোগ করতে পারেন গাজর২১ ঘণ্টা আগে