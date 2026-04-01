জেন-জি ফ্যাশনে দাবার বোর্ড!

ফ্যাশনের চাকা চক্রাকারে ঘুরেফিরে পুরোনো ফ্যাশন বারবার ফিরে আসে; যা একসময় পুরোনো হয়ে যায়, কয়েক দশক পর তাই আবার নতুন আঙ্গিকে ফেরে। একসময় ইউরোপীয় অভিজাত নারীদের গাউন থেকে শুরু করে রাখালদের শার্ট—প্রায় সবখানেই ছিল চেক বা ছক-কাটা নকশার রাজত্ব। এর আবেদন মাঝে কিছুটা ফিকে হয়ে গেলেও বর্তমানে সেই দাবার বোর্ডের মতো নকশায় মেতেছে জেন-জি প্রজন্ম। পুরোনো সেই ফ্যাশনকেই নতুন মোড়কে উপস্থাপন করছেন তাঁরা।
ফ্যাশনে চেক প্রিন্ট
ফ্যাশনে চেক প্রিন্ট বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপে বারবার ধরা পড়েছে। কয়েক যুগ আগে ইউরোপের নারীরা যখন বড় ঘেরওয়ালা গাউন পরতেন, সেখানেও আভিজাত্যের প্রতীক ছিল এই চেক। আবার এই উপমহাদেশেও তাঁতের শাড়ি, দক্ষিণ ভারতের কাঞ্জিভরমসহ বিভিন্ন রকমের শাড়িতে চেক চোখে পড়ে।
আগের প্রজন্মের বুমার বা জেন এক্স প্রজন্মের কাছে চেক মানে ছিল অফিসে যাওয়ার ফরমাল শার্ট। মিলেনিয়ালরা একে একটি ক্যাজুয়াল লুক দিয়ে জাম্পস্যুটে নিয়ে আসে। আর এখন জেন-জি বা জেনারেশন জেড সেই পুরোনো ছক ভেঙে সেটিকেই নতুন করে গড়ছে নিজেদের উদ্ভাবনী ভাবনায়।
জেন-জির ফ্যাশনে চেক প্রিন্ট স্টাইলিং হচ্ছে
বর্তমান প্রজন্মের কাছে ফ্যাশন মানে শুধু পোশাক নয়, বরং নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আর এই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে দাবার বোর্ডের মতো চেকার্ড প্রিন্ট বা ছক-কাটা নকশা এখন আলমারির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এই প্রজন্মের পোশাক পরার ধরনটি প্রথাগত ধারার চেয়ে একেবারেই আলাদা। তারা এখন শুধু সাধারণ চেক শার্টের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই।
আধুনিক ফ্যাশনে এই ছক-কাটা নকশাকে স্টাইলিশ ব্লেজার ড্রেসে রূপান্তর করা হচ্ছে, যা অফিসের গাম্ভীর্য বজায় রাখার পাশাপাশি রাতের অনুষ্ঠানেও সমানভাবে নজর কাড়ে। বর্তমানে চেক নকশার ক্রপ টপ, ব্যাগি প্যান্ট, এমনকি ব্যাগ বা জুতাও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মূলত পুরোনো ছক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে সমসাময়িক ফ্যাশন দুনিয়ায় বাজিমাত করা হচ্ছে।
কেন চেক পোশাক রাখবেন
ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, চেক নকশা কখনোই পুরোনো হয় না। এর জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। যেমন—
মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ
একটি চেক শার্ট বা স্কার্টকে আপনি জিনস, লেগিংস বা অন্য যেকোনো সলিড রঙের পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে পরতে পারেন। প্রতিবারই এটি আপনাকে নতুন লুক দেবে।
স্মার্ট অ্যান্ড বোল্ড লুক
একরঙা পোশাকের চেয়ে ছক-কাটা পোশাক পরলে একটা স্মার্ট ভাব আসে। এটি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে।
চিরসবুজ স্টাইল
অনেক ট্রেন্ড আসে যায়, কিন্তু চেক নকশার আবেদন কখনোই কমে না। এটি একটি ক্যাজুয়াল ক্ল্যাসিক, যা সব ঋতুতে মানানসই।
নতুন প্রজন্মের কিছু নতুন চেক ট্রেন্ড
মনোক্রোম চেক
সাদাকালো ট্র্যাডিশনাল চেকের আবেদন এখনো শীর্ষে। এটি যেকোনো গায়ের রঙে মানিয়ে যায়।
অ্যাসিমেট্রিক কাট
প্রথাগত সোজা কাটের বদলে এখন অসম কাটের চেক কামিজ, টপস বা জ্যাকেট বেশ জনপ্রিয়।
চেক অন চেক
অনেকে এখন সাহসের সঙ্গে ওপর ও নিচ—উভয় পোশাকেই চেক নকশা ব্যবহার করছেন, যা একটি বোল্ড স্টেটমেন্ট তৈরি করছে।
অ্যাকসেসরিজ
শুধু পোশাকেই নয়, ফ্যাশন অনুষঙ্গ; যেমন চুলের ব্যান্ড, ঘড়ির বেল্ট, টাই, ব্যাগ বা গয়নাতেও এখন চেক প্রিন্টের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে। চেক প্রিন্টের পোশাকের সঙ্গে এসব অনুষঙ্গও জেন-জি প্রজন্ম ব্যবহার করছেন কোনো দ্বিধা ছাড়াই।
ফলে শুরুর কথা থেকে আবার বলা যায়, ফ্যাশন মানেই হলো পুরোনোকে নতুন করে চেনা। জেন-জি প্রজন্ম দাবার বোর্ডের সেই পুরোনো ছক-কাটা নকশাকে যেভাবে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। তাতে বলাই যায়, ফ্যাশনের এই চালে তারা প্রতিপক্ষকে ‘চেক মেট’ করে দিয়েছে। আপনার সংগ্রহে যদি এখনো একটি ভালো চেক পোশাক না থাকে, তবে এখনই সময় পুরোনো সেই দাবার বোর্ডে নতুন করে চাল দেওয়ার।
সূত্র: হু হোয়াট ওয়্যার ও ভোগ অবলম্বনে
গ্রীষ্মকাল এলেই আমরা সাদা, হালকা গোলাপি এবং অন্যান্য হালকা রঙের পোশাকে ঝুঁকে পড়ি। কারণ, হালকা রঙের পোশাক পরতে আরাম, আবার চোখেরও আরাম। কিন্তু এবারের গ্রীষ্মকালে কড়া এবং উজ্জ্বল রঙের দাপট থাকবে বলে জানা যাচ্ছে। ফ্যাশন হাউস হরিতকীর সহপ্রতিষ্ঠাতা অনিক কুণ্ডু জানিয়েছেন, চলতি বছরের গ্রীষ্মকালীন...২ ঘণ্টা আগে
আজ আপনার ভেতরের এনার্জি লেভেল এভারেস্ট ছোঁবে। মনে হবে একাই পুরো দুনিয়া পাল্টে দেবেন। কিন্তু সাবধান! অফিসের বসের সঙ্গে তর্কে যেতে যাবেন না। তিনি হয়তো ভুল বলছেন, কিন্তু মনে রাখবেন—তাঁর কাছে রিমোট কন্ট্রোল (বেতন) আছে। বাড়িতে মা বা গিন্নি যদি বাজারের ব্যাগ ধরিয়ে দেয়, তবে সেটাকে ‘অ্যাসাইনমেন্ট’...২ ঘণ্টা আগে
এই তাপপ্রবাহের বড় প্রভাব পড়ে ত্বকের ওপর। বিশেষ করে যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁদের যেন ভোগান্তির শেষ নেই। অতিরিক্ত গরম, রোদ আর ধুলাবালির কারণে ত্বক শুধু তেল চিটচিটেই হয় না; বরং রোমকূপ বন্ধ হয়ে ব্রণ এবং র্যাশের সমস্যা প্রকট হয়। এই অবস্থায় অনেকে রাসায়নিক প্রসাধনী ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে চান।২ ঘণ্টা আগে
সময়ের অভাবে বা ঝটপট খাবার গরম করতে আমরা সচরাচর মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করি। অফিসের লাঞ্চ বক্স হোক বা রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার—একটু ঠান্ডা হলেই আমরা হালকা গরম করে নিয়ে পেটে চালান করে দিই। কিন্তু আমরা অনেকে হয়তো জানি না, সব খাবার মাইক্রোওয়েভে গরম করা নিরাপদ নয়। কিছু খাবার ওভেনে গরম করলে গুণ...১৩ ঘণ্টা আগে