আজকের রাশিফল: হঠাৎ ফোনকলে থ মেরে যাবেন, হুটহাট প্রেম এড়িয়ে পয়সা বাঁচান

আজকের রাশিফল: হঠাৎ ফোনকলে থ মেরে যাবেন, হুটহাট প্রেম এড়িয়ে পয়সা বাঁচান
মেষ
আজ মহাজাগতিক এনার্জি আপনার শরীরে একদম উপচে পড়ছে, তবে সেই এনার্জিটা কাজের জায়গায় না ঢেলে পাড়ার আড্ডায় খরচ হওয়ার চরম আশঙ্কা। অফিসের বস যদি কাজের হিসাব চায়, তবে একটু কাব্যিক হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন, যদিও ফল মারাত্মক হতে পারে। গ্রহ আজ পরিষ্কার সংকেত দিচ্ছে—হুট করে প্রেমে পড়বেন না বা হঠাৎ অনলাইন শপিংয়ের অ্যাপে গিয়ে সস্তা ভেবে অযথা জিনিস কিনে ঘর ভরবেন না। আজকে পকেটে পয়সা বাঁচানোই হবে আপনার শ্রেষ্ঠ বীরত্ব।
বৃষ
খাওয়াদাওয়ার প্রতি আজ প্রেম তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু মনে রাখবেন যে পেট আপনার কোনো ভাঙা ডাস্টবিন নয়। গ্রহরা সতর্ক করছে, আজ বিরিয়ানি বা অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত খাবার দেখলে একটু দূরত্ব বজায় রাখা মঙ্গল। কাজের জায়গায় সহকর্মীরা আজ আপনার কাছ থেকে ফ্রি উপদেশ নিতে চাইতে পারে, তবে ফ্রিতে কোনো জ্ঞান বিলি করতে যাবেন না, শেষে দোষ আপনার কাঁধেই চাপবে। সন্ধ্যার দিকে একটা অপ্রত্যাশিত ফোনকল আসতে পারে, যা শুনে আপনি হয় হেসে ফেলবেন, না হয় একেবারে থ মেরে যাবেন।
মিথুন
আপনার ভেতরের যে দুটি আলাদা মানুষ বাস করে, আজ তারা নিজেদের মধ্যে ভয়াবহ তর্কযুদ্ধে নামবে। একটা মন বলবে সোফায় শুয়ে সারা দিন রিলস দেখি, আর অন্য মন বলবে না এবার উঠে বিশ্বজয় করি। শেষ পর্যন্ত সোফাই জিতবে, আর সেটাই স্বাভাবিক! আজ পরিচিত বা অপরিচিত যার সঙ্গেই কথা বলবেন, মিষ্টি কথার তোড়ে তাকে কাবু করে ফেলতে পারবেন। তবে প্রেমিকার সামনে অতিরিক্ত চালাকি করতে যাবেন না। কারণ, পকেট থেকে মানিব্যাগ আর হাত থেকে সত্যি কথা—দুটোই বেরিয়ে যেতে পারে।
কর্কট
আজ আপনার ইমোশনের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা। একটা সামান্য ইমোশনাল গান বা রাস্তার কোনো নেড়ি কুকুরের মায়াবী চোখ দেখেই চোখে পানি চলে আসতে পারে। আজ ভুলেও পুরোনো চ্যাট স্ক্রল করতে বসবেন না। কারণ, অতীতের কথা মনে করে কাঁদলে কেউ আপনাকে ফ্রিতে টিস্যু পেপার দিতে আসবে না। অফিসে বা পরিবারে আজ আপনাকে সবাই শান্তশিষ্ট ভাবলেও আপনি ভেতরে ভেতরে চরম প্ল্যানিং চালাচ্ছেন। নিজেকে একটু রিফ্রেশ করতে একটু চা আর বিস্কুটের ওপর ভরসা রাখুন।
সিংহ
সিংহ মশাই, আজ রাজার মতো দাপট দেখাতে ইচ্ছে করবে ঠিকই, কিন্তু ভাগ্যের চাকা আজ আপনাকে প্রজা বানিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দারুণ লাগলেও, দুনিয়া আজ আপনার ভুলত্রুটি ধরতেই বেশি ব্যস্ত থাকবে। নিজের রাগটাকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখুন, নইলে ঘরের ফ্রিজ বা টিভির রিমোটের ওপর সেই রাগ গিয়ে পড়তে পারে। রোমান্সের ক্ষেত্রে আজ আপনার গ্রাফ বেশ চড়া, শুধু অহংকারটাকে ড্রয়ারের ভেতরে পুরে বাইরে বের হন।
কন্যা
সবকিছুকে নিখুঁত করার ভূত আজ মাথায় চেপে বসবে। ঘরের ফ্যানের ব্লেডে ধুলা আছে কি না বা পাশের বাড়ির লোক কেন ভুল ব্যাকরণে কথা বলছে—এসব ভেবে রক্ত গরম করবেন না। কাজের জায়গায় আজ প্রচুর পরিশ্রম করবেন কিন্তু ক্রেডিট নিয়ে যাবে এমন কেউ, যে সারা দিন শুধু চায়ের কাপ হাতে ঘুরঘুর করেছে। ধৈর্য ধরুন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব দেখছে। আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কিছু টাকা খরচ হতে পারে, তাই অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপগুলো থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
তুলা
ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে আজ নিজের ভারসাম্যই বিগড়ে যেতে পারে। কী খাবেন, কী পরবেন, বা কার সঙ্গে ঘুরতে যাবেন—এসব সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই আপনার অর্ধেক দিন কেটে যাবে। সিদ্ধান্ত তো নিতে পারবেনই না, বরং বন্ধুদেরও কনফিউজড করে ছাড়বেন। আজ মিষ্টি কথাবার্তা বলে নিজের কাজ উদ্ধার করার দারুণ দিন, তবে বেশি চাটুকারিতা করতে গেলে লোক সন্দেহ করতে পারে। সন্ধ্যায় কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে মনটা হালকা হয়ে যেতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মধ্যে এক রহস্যময় গোয়েন্দা গোয়েন্দা ভাব জাগ্রত হবে। যে জিনিসের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই, সেটাও খুঁড়ে বের করার তাগিদ অনুভব করবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কাউকে স্টক করতে গিয়ে ভুল করে পুরোনো ছবিতে লাইক পেড়ে বসবেন না যেন, সম্মান এক লহমায় ধুলায় মিশে যাবে! অর্থযোগ আজ মন্দ নয়, তবে সেই টাকা বন্ধুদের পেছনে ওড়ানোর তীব্র ইচ্ছা জাগবে। নিজেকে একটু সংযত রাখুন। কারণ, আজ রাতে আপনার মানসিক শান্তির খুব প্রয়োজন।
ধনু
আজ এক জায়গায় স্থির থাকতে পারবেন না। হয় মন উড়ুউড়ু করবে, না হয় পা দুটো বাইরে যাওয়ার জন্য নিশপিশ করবে। তবে সত্যি বলতে, ভাগ্য আজ আপনাকে ঘরের কোণেই আটকে রাখতে চায়। কাজ থেকে পালানোর যত গলিঘুঁজি আপনিই জানেন, কিন্তু আজ বসের চোখ এড়ানো কঠিন হতে পারে। প্রেমে আজ রোমাঞ্চ আছে, তবে অতিরিক্ত সততা দেখাতে গিয়ে সঙ্গীর নতুন ড্রেস বা হেয়ারস্টাইলের সত্যি সমালোচনা করতে যাবেন না, বিপদ নিশ্চিত!
মকর
মকর রাশির জাতকদের আজ মারাত্মক গম্ভীর থাকার দিন। মনে হবে পুরো দুনিয়ার দায়িত্ব যেন একা আপনার ওপর চেপে বসেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, পৃথিবীটা আপনার গম্ভীর মুখ ছাড়াও বেশ সুন্দরভাবেই ঘুরছে। কাজের জায়গায় আপনার শৃঙ্খলার সবাই প্রশংসা করবে, কিন্তু গোপনে আপনাকে সবাই ‘কঠিন মাস্টারমশাই’ ভাবতে পারে। একটু হাসুন, অত ক্যাজুয়াল হওয়া ভালো না হলেও সারাক্ষণ অতটা কড়া হওয়ার কোনো দরকার নেই। সন্ধ্যায় এক কাপ গরম কফি আপনাকে নতুন শক্তি দেবে।
কুম্ভ
আজ আপনার মাথায় যেসব উদ্ভট এবং যুগান্তকারী আইডিয়া আসবে, সেগুলো শুনে সাধারণ মানুষ আপনাকে হয় পাগল ভাববে, না হয় মহাপুরুষ! তবে যাই ভাবুক, নিজের খেয়ালেই চলবেন। গ্যাজেট বা টেকনোলজির ওপর অতিরিক্ত সময় নষ্ট করবেন না। কারণ, আজ ফোন হাত থেকে পড়ে ডিসপ্লে ভাঙার শুভ যোগ রয়েছে! প্রেমে আজ অদ্ভুত কোনো টুইস্ট আসতে পারে। হয়তো গম্ভীর কথা বলছেন আর আপনার সঙ্গী তখন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।
মীন
আজ দিনভর দিবাস্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। কাজের ফাইলে মুখ গুঁজে থাকলেও মন হয়তো কোনো পাহাড়ি নদীর ধারে ভেসে বেড়াবে। আজ বাস্তবের মাটিতে পা রাখাটা আপনার জন্য একটু কঠিন হলেও, অফিসে কোনো বড় ভুল করার আগে দুবার চোখ কচলে নিন। সৃজনশীল কাজের জন্য আজ দারুণ দিন। কবিতা লেখা বা ছবি আঁকার ভূত চেপে বসলে বসতে দিন, অন্তত কোনো ক্ষতি হবে না। আর হ্যাঁ, আজ পানি খাওয়ার পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিন!