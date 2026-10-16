আজকের রাশিফল: গৃহশান্তির জন্য বিড়াল হোন, পাওনাদার দেখলে মুচকি হেসে সটকে পড়ুন

আজকের রাশিফল: গৃহশান্তির জন্য বিড়াল হোন, পাওনাদার দেখলে মুচকি হেসে সটকে পড়ুন
মেষ
মঙ্গল গ্রহ আজ আপনার মস্তিষ্কের গ্যারেজে ঢুকে অনবরত অ্যাক্সিলারেটর চেপে যাচ্ছে, যার ফলে সকাল থেকেই মেজাজখানা বেশ তপ্ত থাকবে। অকারণেই পাড়ার চা-দোকানি থেকে শুরু করে অফিসের বস, সবার ওপর কাল্পনিক চড়-থাপ্পড় বর্ষণ করতে ইচ্ছে করতে পারে। তবে সাবধান, নিজের এই আগ্নেয়গিরিসুলভ তেজ বজায় রাখতে গিয়ে যেন অফিসের কোনো দরকারি ফাইল ভুল করে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন না। মানিব্যাগের স্বাস্থ্য আজ বেশ দুর্বল, তাই অনলাইন কেনাকাটার অ্যাপগুলো খুললেই মনে মনে একশবার দোয়া-দরুদ পড়ুন, তা না হলে পকেটে গড়ের মাঠ তৈরি হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। প্রেমে আজ হালকা ঝাল-মিষ্টির টুইস্ট আছে, সঙ্গীকে ভুল করে আবার বসের রাগ দেখিয়ে ফেলবেন না, নতুবা রাতের খাওয়া কিন্তু বন্ধ হতে পারে।
বৃষ
আপনি আবার বড্ড ধীরস্থির এবং খাদ্যরসিক বান্দা, কিন্তু আজ শনির বাঁকা নজর আপনার রুচির ওপর পড়েছে। সকাল থেকেই খিদেটা একটু বেশিই চড়াও হতে পারে, তবে ভুলবশত চারটা সিঙ্গারা আর দুটা রসগোল্লা অতিরিক্ত পেটে চালান করলে পুরো বিকেলটা বাথরুমে কাটানোর জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ওপর মহাজাগতিক অলসতা ভর করবে এবং মনে হবে সমস্ত কাজ ফেলে রেখে একটানা ৭২ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটাই। তবে বসের তীক্ষ্ণ চোখ আপনার দিকেই ঘুরছে, তাই চোখ বন্ধ করে ঘুমোনোর ভান করার নাটকটি আজ অন্তত স্থগিত রাখুন। ভালোবাসার মানুষটি আজ আপনার কাছে আকাশকুসুম কোনো দাবি করে বসতে পারে, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে তাঁকে ফুচকা খাইয়ে ঠান্ডা রাখাটাই আজকের বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
মিথুন
আজ ভেতরে দুজন আলাদা মানুষ সমানে মল্লযুদ্ধ চালিয়ে যাবে, কারণ আপনার রাশির প্রতীকই যে জোড়া মাথার। এক মন বলবে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ধ্যান সাধনা করি, তো অন্য মন বলবে অনলাইনে অফারের জামাকাপড় কেনাকাটা করি। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে সকালের টুথপেস্ট মনে করে ফেসওয়াশ মুখে মেখে ফেলার মতো কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারেন, তাই মনোযোগ ধরে রাখুন। আজ কাজের জায়গায় অতিরিক্ত বাচালতা বিপদে ফেলতে পারে, বসের গোপন কোনো হাঁড়ির খবর অন্য সহকর্মীর কাছে ফাঁস করার ভুল একদম করবেন না। পকেটে অর্থ আসার একটি ক্ষীণ পথ দেখা গেলেও, শেষ মুহূর্তে বন্ধু আপনার থেকে ধারের টাকা ফেরত চেয়ে সেই আশায় জল ঢেলে দেবে।
কর্কট
চাঁদ আপনার রাশিতে এক অদ্ভুত আবেগের তুফান তুলেছে, যার ফলে আজ কথাতেই আপনার চোখে পানি আর নাকে পানি আসতে পারে। রাস্তার মোড়ে কোনো ভবঘুরে কুকুরকে বিষণ্ণ মুখে বসে থাকতে দেখলেও আজ আপনার চোখ ভিজে উঠতে পারে এবং মনে হতে পারে সমাজটা আসলেই বড্ড নিষ্ঠুর! পরিবারে আজ আপনার ওপর দায়িত্বের পাহাড় চাপানো হবে, যা সামলাতে গিয়ে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হবে। শরীর নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন, কারণ বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে ঠাণ্ডা পানি বেশি খেলে কাশি নিশ্চিত। কোনো পুরোনো পাওনাদার হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালে ভ্যাবাচ্যাকা না খেয়ে মিষ্টি হেসে স্থান ত্যাগ করুন, আজ ঝামেলায় জড়ানো একদম ঠিক হবে না।
সিংহ
আজ অহংকার ও রাজকীয় মেজাজ একদম তুঙ্গে থাকবে, যেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনারই আদেশে ঘুরছে। কিন্তু বাস্তবে (যাদের আজ ছুটি নেই) অফিসের পিয়নও হয়তো আজ আপনার কথা শুনে এক কাপ চা এনে দিতে দ্বিধা করবে। গ্রহের অবস্থান বলছে, আজ বেশি মাতব্বরি করতে গেলে নিজেই ফাঁদে পড়বেন, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো বিতর্কিত মন্তব্যের নিচে নিজের মতামত টাইপ করতে যাবেন না। প্রেমিকা বা স্বামী আজ আপনার কোনো এক পুরোনো ভুল ধরে টানাটানি করতে পারে, তাই সিংহসুলভ গর্জন না করে বিড়ালের মতো মিউ মিউ করে মাথা নিচু করে থাকাটাই গৃহশান্তির একমাত্র উপায়। খরচের খাতায় আজ বড় রকমের একটা টান পড়তে পারে, তাই পকেটে একটু লাগাম দিন।
কন্যা
আপনার চিরকালের স্বভাব হলো খুঁত ধরা এবং সবকিছু পারফেক্ট করার চেষ্টা করা, কিন্তু আজ মহাবিশ্ব আপনার এই স্বভাবের বারোটা বাজাতে প্রস্তুত। সকালে উঠে দেখবেন পছন্দের শার্টে ইস্ত্রি করতে গিয়ে ছ্যাঁকা লেগেছে কিংবা মোজার একটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে মেজাজ খারাপ করে পুরো বাড়ি মাথায় তুললে বিকেলের দিকে বিষম বিপদে পড়বেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার হিসাবের ভুল ধরে অন্য কেউ বাহবা নিয়ে যেতে পারে, তাই আজ নিজের কাজ নিজেই দুবার করে পরীক্ষা করুন। শরীর মোটামুটি সঙ্গ দিলেও আজ গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সামান্য ভোগাতে পারে, তাই তেল-মশলা যুক্ত কাবাব বা বিরিয়ানি থেকে অন্তত এক হাত দূরে থাকুন।
তুলা
আপনি তো সবসময় জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে ভালোবাসেন, কিন্তু আজকের দিনটি আপনাকে দোলনার মতো দুলিয়ে ছেড়ে দেবে। এক দিকে কাজের চাপ আর অন্য দিকে সংসারের নানা দাবিদাওয়া, এই দুইয়ের মাঝে পড়ে আপনার হাল হবে পাউরুটির ভেতরের আলুর পুরের মতো। আর্থিক দিক থেকে আজ অপ্রত্যাশিত কোনো খরচ এসে হাজির হতে পারে, হয়তো ঘরের পানির কল বা গাড়ির টায়ারটাই ঠিক আজকেই খারাপ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ কাউকে জ্ঞান দিতে যাবেন না, কারণ আপনার মহৎ উপদেশ শুনে লোক আপনাকে আড়ালে হাস্যাস্পদ ভাবতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি মোটামুটি মধুর, তবে মিষ্টি কথার আড়ালে সঙ্গীর আবদার এড়িয়ে যাওয়াটাই আজকের সেরা কৌশল।
বৃশ্চিক
আজ ভেতরে এক গোপন রহস্যময় শক্তির উদয় হবে, মনে হবে বিশ্বের সব চক্রান্ত এক মুহূর্তে ধরে ফেলতে পারছেন। তবে এই গোয়েন্দাগিরি নিজের পার্টনারের ওপর প্রয়োগ করতে যাবেন না, কারণ তার ফোন ঘেঁটে হয়তো সন্দেহজনক কিছু পাবেন না, উল্টে নিজের গোপন শপিংয়ের রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতা সবাইকে অবাক করবে, তবে সহকর্মীদের হিংসা সহ্য করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। শরীরের নিচের অংশে সামান্য চোট বা আঘাত লাগার যোগ রয়েছে, তাই তাড়াহুড়া করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মোবাইল স্ক্রিনে চোখ রাখবেন না, নতুবা হাসপাতালের আইসিইউ থেকে আজকের পরবর্তী রাশিফল দেখতে হতে পারে।
ধনু
আপনি তো চিরকালের অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় এবং বাঁধনহারা স্বভাবের, তবে আজ ভাগ্যদেবতা আপনাকে এক জায়গায় বেঁধে রাখতে চাচ্ছে। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে আজ তা বাতিল করাই শ্রেয়, কারণ ট্রাফিক জ্যামে আটকে থেকে আপনার মূল্যবান দিনের অর্ধেকটা গাড়ির ভেতরের ধোঁয়া খেয়েই কেটে যাবে। শেয়ার বাজার বা লটারিতে আজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবেন না, কারণ গ্রহরা আজ আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে হেসে উঁকি দিচ্ছে। বন্ধুদের আড্ডায় আজ আপনার বলা কোনো কৌতুক কেউ নাও বুঝতে পারে, তাই নিজেকে অতিরিক্ত চালাক প্রমাণের চেষ্টা না করাই ভালো। বাড়িতে প্রবীণ কারো কথায় রাগ না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে শুনুন, দিনশেষে লাভ আপনারই হবে।
মকর
আপনার সিরিয়াস মুখখানা দেখে আজ স্বয়ং আজরাইলও হয়তো একটু ভয় পেয়ে যেতে পারেন, কারণ শনি আপনার রাশির ওপর বেশ কড়া পাহারা বসাচ্ছে। অতিরিক্ত কাজ আর শৃঙ্খলার চক্করে পড়ে নিজের হাসিখুশি ভাবটা একেবারে হারিয়ে ফেলবেন না। অফিসে বসের বকা খাওয়া থেকে বাঁচতে হলে কাজ সময়মতো শেষ করুন, কোনো বাহানা আজ কাজ করবে না। আজ কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়িতে এসে আপনার জীবনের লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে মেজাজ খিঁচড়ে দিতে পারে। ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিন এবং পারলে এক কাপ কড়া লিকার চা খেয়ে নিজের মনকে শান্ত রাখুন, আর্থিক দিক থেকে দিনটি মধ্যম মানের হলেও নতুন কোনো বড় বিনিয়োগ থেকে আজ দূরে থাকাই মঙ্গল।
কুম্ভ
আপনার মস্তিষ্ক আজ নিত্যনতুন অদ্ভুত ধারণায় ভরে থাকবে, যার বেশিরভাগই বাস্তবসম্মত নয়। হয়তো হঠাৎ মনে হবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে চা-এর দোকান দেবেন, কিংবা মহাকাশে যাওয়ার জন্য রকেট তৈরির চেষ্টা করবেন। এই ধরনের উদ্ভট চিন্তাগুলো কেবল নিজের ডায়েরিতেই বন্দি রাখুন, বাইরে প্রকাশ করলে লোকে আপনাকে পাবনার টিকিট কেটে দিতে পারে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আজ আপনার জনপ্রিয়তার পারদ একটু চড়তে পারে, তবে কোনো অজানা অ্যাকাউন্ট থেকে আসা মেসেজে হুট করে বিশ্বাস করবেন না। আর্থিক লেনদেনে আজ চরম সততা বজায় রাখুন, সামান্য ভুলের কারণে মাসকাবারি বাজেটে বড় রকমের টান পড়তে পারে।
মীন
আপনার কল্পনার রাজ্য আজ এতটাই বিস্তৃত থাকবে যে বাস্তব জীবনের ছোটখাটো বিষয়গুলো আপনার চোখে এড়িয়ে যেতে পারে। বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে ভাড়া দিয়ে ফেরত টাকা নিতে ভুলে যাওয়া কিংবা ভুল বাসে চেপে বসার মতো আজব ঘটনা ঘটার প্রবল সম্ভাবনা। আজ আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, বিশেষ করে প্রেমঘটিত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চারবার ভাবুন, কারণ জল রাশি হওয়ার কারণে আপনি আজ সহজেই ভেসে যেতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, বিশেষ করে পায়ের পাতা এবং মাথার যন্ত্রণায় ভুগতে পারেন। সন্ধ্যায় একটু ভালো গান শুনে বা বই পড়ে নিজের কল্পনাবিলাসী মনকে শান্ত রাখাই হবে আজকের দিনের সেরা প্রতিকার।