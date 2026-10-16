এনআরবিসি ব্যাংকে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

এনআরবিসি ব্যাংকে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ‘চিফ রিস্ক অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ রিস্ক অফিসার (সিআরও)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্টে এমবিএম, ব্যবসায় প্রশাসনে এমবিএ, ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ২০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।