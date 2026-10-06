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হাত নাকি ছুরি-কাঁটাচামচ দিয়ে, খাবার খাওয়ার ‘সঠিক’ পদ্ধতি কী

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
হাত নাকি ছুরি-কাঁটাচামচ দিয়ে, খাবার খাওয়ার ‘সঠিক’ পদ্ধতি কী
কোথাও হাত দিয়ে খাওয়া ভালোবাসা আর ঐতিহ্যের প্রকাশ, কোথাও আবার ছুরি-কাঁটাচামচ ব্যবহারের মধ্যেই ধরা পড়ে ভদ্রতা। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

খাবারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শুধু ক্ষুধা আর তৃপ্তির নয়; এর সঙ্গে মিশে থাকে শৈশবের স্মৃতি, পারিবারিক অভ্যাস, সংস্কৃতি আর নিজের শিকড়ের গল্প। কারও কাছে গরম ভাত হাতে মেখে খাওয়ার অনুভূতি ঘরের স্বাদ, আবার কারও কাছে হাত দিয়ে তুলে খাবার খাওয়াটাই অস্বাভাবিক। একই খাবার, একই ক্ষুধা তবু তাকে গ্রহণ করার রীতি বদলে যায় ভৌগোলিক সীমানা পেরোলেই। কোথাও হাত দিয়ে খাওয়া ভালোবাসা আর ঐতিহ্যের প্রকাশ, কোথাও আবার ছুরি-কাঁটাচামচ ব্যবহারের মধ্যেই ধরা পড়ে ভদ্রতা। তাই কোনটি ‘সভ্য’ আর কোনটি ‘অসভ্য’ এমন মাপকাঠিতে খাবারের সংস্কৃতিকে বিচার করা যায় না। কারণ, আমরা যেভাবে খাই, তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে আমাদের বেড়ে ওঠা, পরিবেশ ও সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ইথিওপিয়া, তানজানিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাত দিয়ে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে কাঁটাচামচ ব্যবহারই খাবার টেবিলের স্বাভাবিক রীতি। তাই এক সংস্কৃতিতে যা একেবারে স্বাভাবিক, অন্য সংস্কৃতিতে তা অচেনা বা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে।

হাত দিয়ে খাওয়ার দীর্ঘ ঐতিহ্য

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ইথিওপিয়া ও তানজানিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার নিয়ম রয়েছে। অনেক পরিবারের কাছে ভাত, ডাল, তরকারি বা রুটির সঙ্গে হাতের ব্যবহার শুধু সুবিধার বিষয় নয়, বরং শৈশব থেকে চলে আসা একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী অভ্যাস। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খাবারের সময় কাঁটাচামচ ও ছুরি ব্যবহার করা সামাজিকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য।

আমরা যেভাবে খাই, তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে আমাদের বেড়ে ওঠা, পরিবেশ ও সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস। ছবি: পেক্সেলস
আমরা যেভাবে খাই, তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে আমাদের বেড়ে ওঠা, পরিবেশ ও সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস। ছবি: পেক্সেলস

সব খাবারে কি কাঁটাচামচ চলে

খাবারের ধরনও অনেক সময় ঠিক করে দেয়, কোন পদ্ধতিতে তা খাওয়া সুবিধাজনক হবে। ভারতীয় নান, রুটি কিংবা দোসার মতো খাবার হাত দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়া তুলনামূলক সহজ। কাঁটাচামচ দিয়ে এগুলো খাওয়ার প্রয়োজন খুব একটা পড়ে না। একইভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ভাতের ধরন পূর্ব এশিয়ার আঠালো চালের মতো নয়। ফলে চপস্টিক দিয়ে তা খাওয়া কঠিন; তাই হাত দিয়ে ভাতের সঙ্গে তরকারি মিশিয়ে খাওয়ার নিয়ম গড়ে উঠেছে।

হাত দিয়ে খাওয়া অস্বাস্থ্যকর, এমন ধারণা কেন

হাত দিয়ে খাওয়াকে কিছু সংস্কৃতিতে অস্বাস্থ্যকর বা অশোভন মনে করা হয়। কারণ, খাবার সরাসরি হাতের সংস্পর্শে আসে। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিচ্ছন্নতা। খাবারের আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিলে হাত দিয়ে খাওয়ার সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সম্ভব। তাই একটি সংস্কৃতির প্রচলিত খাবার খাওয়ার পদ্ধতিকে অন্য সংস্কৃতির মানদণ্ড দিয়ে বিচার না করে তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলো বোঝা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

খাবারের ধরন, জলবায়ু, কৃষি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতির সঙ্গে মিলেই তৈরি হয়েছে হাত, কাঁটাচামচ বা স্টিক দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস। ছবি: পেক্সেলস
খাবারের ধরন, জলবায়ু, কৃষি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতির সঙ্গে মিলেই তৈরি হয়েছে হাত, কাঁটাচামচ বা স্টিক দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস। ছবি: পেক্সেলস

খাবারের সঙ্গে স্পর্শের সম্পর্ক

হাত দিয়ে খাওয়ার সময় খাবারের সঙ্গে সরাসরি স্পর্শ তৈরি হয়। এতে খাবারের তাপমাত্রা বোঝা যায় এবং গরম খাবার মুখে দেওয়ার আগে সতর্ক হওয়া যায়। আবার হাত দিয়ে খাওয়ার গতি তুলনামূলক ধীর হতে পারে, ফলে খাবারের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

আয়ুর্বেদে পাঁচ আঙুলের আলাদা অর্থ

হাত দিয়ে খাওয়ার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য ও আয়ুর্বেদেরও একটি প্রতীকী সম্পর্ক রয়েছে। কিছু আয়ুর্বেদিক ব্যাখ্যায় হাতের পাঁচ আঙুলকে আগুন, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী ও জল—এই পাঁচটি মৌলিক উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই ধারণা অনুযায়ী, হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার সময় পাঁচ উপাদানের প্রতীকী সমন্বয় ঘটে। এটি মূলত একটি ঐতিহ্যগত ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস; আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হিসেবে এই রীতিকে দেখা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত খাবার খাওয়ার ‘সঠিক’ পদ্ধতি বলে কোনো একটি নিয়ম নেই। কোথাও হাত দিয়ে ভাত মেখে খাওয়াই আপন, কোথাও আবার কাঁটাচামচ ছাড়া খাওয়া কল্পনাতীত।

অতিথি বরণে বিশ্বজুড়ে যত রীতিনীতিঅতিথি বরণে বিশ্বজুড়ে যত রীতিনীতি

খাবারের ধরন, জলবায়ু, কৃষি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতির সঙ্গে মিলেই তৈরি হয়েছে এসব অভ্যাস। অন্য সংস্কৃতির মানুষকে হাতের বদলে কাঁটাচামচ বা স্টিক দিয়ে খেতে দেখে বিস্মিত হওয়ার বদলে সেই অভ্যাসের পেছনের গল্পটি বোঝার চেষ্টা করাই হতে পারে আরও সুন্দর সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যম।

সূত্র: মিডিয়াম

বিষয়:

খাদ্য সংস্কৃতিখাবারসংস্কৃতিজেনে নিন
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