আজকের রাশিফল: শিল্প-সাহিত্যে অনুরাগ বাড়বে, সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডায় সাবধান থাকুন
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
আজ আপনার গ্রহের অবস্থান বলছে, সকালের নাস্তায় ডিমের কুসুমের চেয়েও আপনার মেজাজ বেশি গরম থাকতে পারে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামের মতো আপনার ধৈর্যের পারদও আজ ওঠানামা করবে, তাই রাস্তায় জ্যামে বসে হর্ন বাজিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। কর্মক্ষেত্রে বসের মেজাজ আজ সিন্ডিকেটের আলুর দামের মতোই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে, তবে বিকেলের দিকে কোনো পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে চা-সিঙ্গারার দাওয়াত পেয়ে মনটা একটু ফুরফুরে হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্য নিতে যাবেন না, কারণ আপনার সঙ্গী আজ আপনার মনের ভেতরের লুকানো সব পাসওয়ার্ড এমনিতেই ক্র্যাক করে ফেলবে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
আর্থিক দিক থেকে আজ আপনার অবস্থা অনেকটা মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যবিত্তের মানিব্যাগের মতো, দেখতে ভারী মনে হলেও ভেতরে খুচরা পয়সার আওয়াজ বেশি। বাজারে গিয়ে কাঁচামরিচ বা পেঁয়াজের দাম জিজ্ঞেস করলে আপনার রক্তচাপ বিশ্ব অর্থনীতির মূল্যস্ফীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে পারে। তবে পারিবারিক জীবনে আজ শান্তি বজায় থাকবে, বিশেষ করে যদি আপনি সংসারের সব সিদ্ধান্তে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। বিকেলের দিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ভাইরাল গুজবে কান দেবেন না, বরং নিজের পকেটের টাকা কীভাবে বাঁচানো যায় সেই গবেষণায় মনোযোগ দিন।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
আজ আপনার বাকপটুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে আপনি চাইলে কারওয়ান বাজারের আড়তদারকেও বাকিতে পণ্য দিতে রাজি করিয়ে ফেলতে পারবেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মতোই আজ আপনার বন্ধু মহলে নানা মেরুকরণ দেখা দিতে পারে, তাই কার পক্ষে কথা বলবেন তা ভেবেচিন্তে ঠিক করুন। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় সাবধানে থাকুন, কারণ দেয়ালেরও আজ কান আছে এবং সিসিটিভি ক্যামেরাও বেশ সক্রিয়। প্রেমের সম্পর্কে আজ কোনো বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং দেশের বর্তমান বাজারদরের কথা একবার মাথায় রাখুন।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
আপনার আবেগ আজ বন্যার পানির মতোই উথলে উঠতে পারে, তবে আবেগের বশে অনলাইন শপিং অ্যাপে ঢুকে অপ্রয়োজনীয় কিছু অর্ডার করে বসবেন না। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের মতো আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও আজ কিছু সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেবে, বিশেষ করে আলমারির কোণায় জমে থাকা পুরোনো কাপড়চোপড় গোছানোর ক্ষেত্রে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার কাজের চাপ থাকবে প্রচুর, অনেকটা মেট্রোরেলের পিক আওয়ারের ভিড়ের মতো, তবে দিনশেষে আপনি ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন। রাতের বেলা লোডশেডিং বা ওয়াইফাইয়ের গতি কমে গেলে মেজাজ না হারিয়ে একটু বই পড়ার চেষ্টা করতে পারেন।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
রাজকীয় মেজাজে দিন শুরু করলেও রাস্তায় বের হয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তর্কে জড়িয়ে আপনার সেই আভিজাত্য মুহূর্তেই উবে যেতে পারে। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো আপনার মুডও আজ ক্ষণে ক্ষণে বদলাবে, এই রোদ তো এই বৃষ্টি। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার নেতৃত্বের প্রশংসা হবে, তবে প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির আশা করলে আপনাকে আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে। প্রিয়জনের সঙ্গে আজ কোনো রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে মেনু কার্ডের ডান পাশের দামগুলো দেখে যেন আবার হার্ট অ্যাটাক না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
নিখুঁতভাবে সব কাজ করার নেশায় আজ আপনি নিজের জীবনটাকেই জটিল করে তুলতে পারেন। শহরের ট্রাফিক জ্যাম আর আপনার জীবনের সমস্যাগুলোর মধ্যে আজ এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাবেন, দুটাই সমাধানের কোনো লক্ষণ দেখা যাবে না। বৈশ্বিক অর্থনীতির টানাপোড়েনের প্রভাব আজ আপনার সঞ্চয়ের ওপর পড়তে পারে, তাই অযথা বিলাসিতা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে আজ বাইরের ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন, নইলে পেটের ভেতর এমন বিপ্লব শুরু হবে যা কোনো জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীও থামাতে পারবে না।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
জীবনের সব ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে আজ আপনি নিজেই দোলনার মতো দুলতে থাকবেন। একদিকে সংসারের বাড়তি খরচ আর অন্যদিকে শখের জিনিস কেনার ইচ্ছা, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আপনার অবস্থা হবে অনেকটা উন্নয়নশীল দেশের বাজেটের মতো। কর্মক্ষেত্রে আজ কোনো সহকর্মী আপনার উদারতার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই সবাইকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ দিনটি বেশ রোমান্টিক, তবে সঙ্গীর মান ভাঙাতে গিয়ে পকেটের ওপর যেন বড় কোনো চাপ না পড়ে সেদিকে নজর রাখুন।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আজ গোয়েন্দাদেরও হার মানাবে, বিশেষ করে পাশের বাসার লোকজন কী করছে বা অফিসে কে কার নামে গীবত করছে তা আপনি মুহূর্তেই ধরে ফেলবেন। বিশ্ব রাজনীতির গোপন সমঝোতার মতোই আজ আপনার জীবনে কোনো অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে, তবে তা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। রাস্তায় চলাচলের সময় মোবাইল ফোনটি খুব সাবধানে রাখুন, কারণ শহরের ছিনতাইকারীরা আজ আপনার রাশির চেয়েও বেশি সক্রিয় থাকতে পারে। রাতের বেলা পুরোনো কোনো স্মৃতি মনে করে অযথা মন খারাপ করবেন না।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
ভ্রমণের নেশা আজ আপনার মাথায় চাপতে পারে, কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার জটিলতা আর বিমানের টিকিটের আকাশচুম্বী দাম দেখে শেষ পর্যন্ত ছাদে উঠেই বিশ্বভ্রমণের স্বাদ মেটাতে হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে বা গবেষণায় যারা যুক্ত আছেন, তাদের জন্য দিনটি শুভ, তবে ইন্টারনেটের ধীরগতি আপনার কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিতর্কে জড়াবেন না, কারণ এতে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
কাজের প্রতি আপনার একাগ্রতা আজ পর্বতের মতোই অটল থাকবে, তবে দিনশেষে পারিশ্রমিকের হিসাব মেলাতে গিয়ে কিছুটা হতাশ হতে পারেন। দেশের শেয়ার বাজারের মতোই আজ আপনার ভাগ্যের চাকা কখনো ওপরে উঠবে আবার কখনো নিচে নামবে, তাই বড় কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত আজ না নেওয়াই ভালো। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ আজ আপনার কাজে লাগতে পারে, বিশেষ করে কীভাবে কম খরচে সংসার চালানো যায় সেই বিষয়ে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন, কারণ অসুস্থ হলে হাসপাতালের বিল দেখে আপনার সুস্থ হওয়ার ইচ্ছেটাই চলে যেতে পারে।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
আপনার মাথায় আজ এমন সব উদ্ভট ও বৈপ্লবিক আইডিয়া আসবে যা শুনে বন্ধুরা ভাববে আপনি বোধহয় ভিনগ্রহ থেকে এসেছেন। প্রযুক্তিগত কোনো সমস্যায় আজ উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন, বিশেষ করে পরিবারের কারও স্মার্টফোন বা রাউটার ঠিক করে দিয়ে বেশ বাহবা কুড়াবেন। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই যুগে আপনার শীতল মস্তিষ্কই আজ আপনাকে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আজ কাউকে ধার দেবেন না, কারণ সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার চেয়েও ক্ষীণ।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে করতে আজ আপনি বাস্তবতার কঠিন মাটিতে আছাড় খেতে পারেন, বিশেষ করে যখন দেখবেন মাসের শুরুতেই পকেট প্রায় ফাঁকা। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি আপনার অনুরাগ আজ বাড়বে, তবে কবিতা লিখে পেট ভরবে না সেটাও মাথায় রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার সৃজনশীলতা প্রশংসিত হবে, কিন্তু ক্রেডিট অন্য কেউ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। দিনশেষে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এক কাপ গরম চা আর মুড়ি-চানাচুর নিয়ে বসুন, দেখবেন পৃথিবীর সব সমস্যাই তুচ্ছ মনে হচ্ছে।