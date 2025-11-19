Ajker Patrika
জেনে নিন

বিশ্বে সবচেয়ে বিশুদ্ধ পানি কোন দেশের, বাংলাদেশের অবস্থান কত

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলো পানীয় জলের গুণমানে শীর্ষে রয়েছে। ছবি: পেক্সেলস
সহজে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ তাদের নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উৎস এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কিছু দেশ প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর পানিসম্পদ পেয়েছে, আবার কেউ কেউ পানি পরিশোধনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বিশাল বিনিয়োগ করেছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায়, বেশির ভাগ দেশে পানির আদর্শ মান বজায় রাখার জন্য কঠোর নির্দেশিকা ও প্রবিধান কার্যকর করা হয়।

এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স পানির গুণমান পরিমাপ করে। সেখানে ১০০ স্কোর সর্বোচ্চ মান আর শূন্য স্কোর সর্বনিম্ন মান নির্দেশ করে। ‘ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ’তে প্রকাশিত এ বছরের তালিকায় ১৭২টি দেশের পানির মান প্রকাশ করা হয়েছে। সে তালিকায় ১০০ স্কোর পেয়েছে সাতটি দেশ। আর সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে আফ্রিকার দেশ চাদ। দেশটির স্কোর ৪ দশমিক ৬। তালিকায় বাংলাদেশের পানির পরিচ্ছন্নতা স্কোর হলো ৩২.৬।

কীভাবে মাপা হয় বিশুদ্ধতা

গুণমানসংক্রান্ত তথ্যের সংগ্রাহকদের মধ্যে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স (ইপিআই) অন্যতম। এটি বিশ্বের সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব দেশগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্যবিধি, পানীয় জলসহ ৪০টি কর্মক্ষমতা সূচক ট্র্যাক করে। এর উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বের পরিবেশবান্ধব দেশগুলো চিহ্নিত করা। ইপিআই দিয়ে ট্র্যাক করা অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবেশগত স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, বায়ু গুণমান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য, মৎস্য, জনসংখ্যাসহ অনেক কিছু। ইপিআই পানির গুণমান পরিমাপ করে প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে অনিরাপদ পানীয় জলের সংস্পর্শের কারণে হারিয়ে যাওয়া বয়স, অক্ষমতা, সমন্বিত জীবন বছরের ভিত্তিতে। একে সংক্ষেপে ডিএএলওয়াই স্কেল বলে। এই স্কেল অনুযায়ী, ১০০ স্কোর নির্দেশ করে সেই দেশগুলোকে, যেখানে পানি সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং কম দূষিত। আর শূন্য স্কোর নির্দেশ করে পৃথিবীর বেশি দূষিত পানি থাকা ৫ শতাংশ দেশকে।

ইউরোপের দেশগুলোর অবস্থা

ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলো কঠোর ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্দেশিকা মেনে চলে এবং পানি পরিশোধনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তাই দেশগুলো পানীয় জলের গুণমানে শীর্ষে রয়েছে। তালিকায় ১০০ পেয়ে শীর্ষে থাকা সাতটি দেশই ইউরোপের। দেশগুলো হলো জার্মানি, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, গ্রিস, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য। জার্মানি কঠোর গুণমান আইন প্রয়োগ করে এবং রাসায়নিক কণা, ব্যাকটেরিয়া, ভারী ধাতুসহ প্রায় ৫০টি প্যারামিটারের জন্য নিয়মিত পানি পরীক্ষা করে। ফিনল্যান্ডে ১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি হ্রদ থেকে প্রচুর ভূতলীয় পানি পাওয়া যায়। তারা পানির গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রেও কঠোর অবস্থানে আছে।

বাংলাদেশের স্কোর ৩২ দশমিক ৬, নেপাল ৩৪ দশমিক ৭, ভারত ২৫ দশমিক ৫ আর শ্রীলঙ্কার স্কোর ৫১ দশমিক ৪।

প্রাকৃতিক পানিসম্পদ, কঠোর প্রবিধান এবং আধুনিক পরিশোধন ব্যবস্থার কারণে আয়ারল্যান্ড বিশ্বের সেরা পানীয় জলের গুণমান নিশ্চিত করে। গ্রিস ইউরোপীয় ইউনিয়নের পানীয় জলের নির্দেশিকা অনুসরণ করে, যা দূষণকারী, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য দূষক প্রতিরোধের জন্য আদর্শ মান নির্ধারণ করে। ইতালি হ্রদ, ভূগর্ভস্থ জলাশয় এবং নদীগুলোর পাশাপাশি পানি পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ব্যবহার করে। সুইজারল্যান্ডের পানির চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে পূরণ হয়, যা প্রাকৃতিকভাবে পরিষ্কার। যুক্তরাজ্যের কঠোর মান নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামো রয়েছে। তালিকায় আরও আছে নরওয়ে, লুক্সেমবার্গ, আইসল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল, সুইডেন, মাল্টা, স্পেন, মন্টেনেগ্রো, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্লোভাকিয়া ও সাইপ্রাসের মতো দেশগুলো। বেশির ভাগ দেশে প্রাকৃতিক জলাধারের মাত্রা ও কঠিন পরিশোধন পদ্ধতি বজায় আছে। আর এটাই মূলত তাদের পানি নিরাপদ হওয়ার মূল কারণ। এই মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন স্লোর করেছে সাইপ্রাস। দেশটির স্কোর ৮৮ দশমিক ৮।

এশিয়ার কোন দেশগুলো আছে তালিকায়

এশিয়ার কিছু দেশ পানি পরিশোধনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং কঠোর প্রবিধানের কারণে এই তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। যেমন তালিকায় শুরুর দিকেই আছে সিঙ্গাপুর। দেশটির স্কোর ৯৮ দশমিক ৭। মূলত সিঙ্গাপুর তার ব্যতিক্রমী পরিষ্কার পানীয় জলের জন্য পরিচিত। পানি পরিশোধনের জন্য এটি রিভার্স অসমোসিস, মাইক্রোফিল্ট্রেশন এবং অতিবেগুনি নির্বীজনের মতো উন্নত প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এরপরে আছে ইসরায়েল, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনেই এর মতো দেশগুলো। ইসরায়েল ডিস্যালাইনেশন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যা দেশটির পানির চাহিদার ৮০ শতাংশ পূরণ করতে দূষণকারী ও অপদ্রব্য অপসারণ করে। দক্ষিণ কোরিয়া অপদ্রব্য, ভারী ধাতু, জৈবিক দূষণকারী এবং রাসায়নিক দূষণকারী অপসারণের জন্য অত্যাধুনিক পরিস্রাবণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে। ব্রুনেইতে উন্নত পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। এর বাইরে থাইল্যান্ড, ভারত, নেপাল, ভুটান কিংবা বাংলাদেশের স্কোর দেখার সুযোগ আছে। যেমন বাংলাদেশের স্কোর ৩২ দশমিক ৬, নেপাল ৩৪ দশমিক ৭, ভারত ২৫ দশমিক ৫ আর শ্রীলঙ্কার স্কোর ৫১ দশমিক ৪।

উত্তর আমেরিকা এবং ওশেনিয়া

কঠোর নিয়ন্ত্রণ, জলসম্পদ সুরক্ষা এবং দূষিত পানি শোধন সুবিধায় বিনিয়োগের কারণে কানাডা বিশ্বের পরিষ্কার ও নিরাপদ পানীয় জলের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তালিকায় দেশটির স্কোর ৯৯ দশমিক ৭। বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের পানীয় জল সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি। এর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি পানি পরিশোধনের জন্য উচ্চ মান নির্ধারণ করেছে। তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৯৯ দশমিক ২। উচ্চ মানের, পরিষ্কার পানীয় পানি সরবরাহ করে দেশটি। ন্যাশনাল হেলথ অ্যান্ড মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের তৈরি অস্ট্রেলিয়ান ড্রিংকিং ওয়াটার গাইডলাইন বিশুদ্ধ পানির মান বজায় রাখার জন্য কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করে।

সূত্র: ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ, ওয়াটার অ্যাকশন হাব, এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স

