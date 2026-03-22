Ajker Patrika
জেনে নিন

এবার ফিরে আসুন আগের নিয়মে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
এবার ফিরে আসুন আগের নিয়মে
ঈদের পর প্রথম কয়েক দিন সকালে ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আমাদের শরীরের পরিপাকতন্ত্র এবং মেটাবলিজম একটি নির্দিষ্ট ধারায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ঈদের পর হঠাৎ অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আপনার শরীরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ঈদের আনন্দকে বিষাদে রূপ না দিতে চাইলে খাবারের গুণগত মান ঠিক রেখে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, পরিমিত খাবার এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই আপনাকে দীর্ঘ মেয়াদে সুস্থ রাখবে।

পরিপাকতন্ত্র পুনরায় সচল করা

হালকা শুরু: ঈদের পর প্রথম কয়েক দিন সকালে ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন। ওটস, দই বা ফলের মতো পুষ্টিকর ও হালকা খাবার দিয়ে দিন শুরু করুন। এরপর দুপুরে ভাত, মাছ বা মাংস, সবজি, ডাল, সালাদের মতো খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন। চাইলে দুপুরে সবজি খিচুড়িও খাওয়া যাবে বলে জানান তিনি। পুষ্টিবিদ ইকবাল হোসেন আরও জানান, রাতেও কম পরিমাণে ব্যালান্স ডায়েট খেতে হবে। মাঝে একবার বা দুবার হালকা নাশতা হিসেবে ফ্রুট সালাদ বা টক দইয়ের লাচ্ছি খাওয়া যেতে পারে।

অল্প অল্প বারবার খাওয়া: একবারে বেশি না খেয়ে অল্প পরিমাণে কয়েকবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে পেট ফাঁপা বা অ্যাসিডিটি হওয়ার ঝুঁকি কমে।

চিনি ও ভাজাপোড়া বর্জন: অতিরিক্ত মিষ্টি, চর্বিযুক্ত মাংস, বিরিয়ানি বা ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন। এগুলো শরীরের জন্য পুষ্টির বদলে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পুষ্টিবিদ মো. ইকবাল হোসেন পরামর্শ দেন, ফল, সবজি ও শস্যের মতো খাবারগুলো খাদ্যতালিকায় রাখুন। শাক কম খেতে চেষ্টা করুন। আমিষের উৎস হিসেবে মাছ, ডাল ও ডিম খান। মাংস হিসেবে চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস খাওয়া ভালো এ সময়। রেড মিট খেলে চর্বি ছাড়া মাংস খাবেন এবং মাংসের ঝোল না খেতে চেষ্টা করবেন।

পানিশূন্যতা রোধ ও সঠিক পানীয়

  • প্রতিদিন ৮ থেকে ১২ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করুন। গ্রিন টি এবং বিশুদ্ধ পানি শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে।
  • গরমের সময় শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ঠিক রাখতে ডাবের পানি, ঘরে তৈরি ফলের জুস বা টক দইয়ের লাচ্ছি পান করুন।
  • চা বা কফি পানের পরিমাণ কমিয়ে দিন। কারণ, এগুলো শরীর আরও পানিশূন্য করে তুলতে পারে।
  • পুষ্টিবিদ মো. ইকবাল হোসেন বলেন, ‘দুধ-চায়ের পরিবর্তে গ্রিন টি পানের চেষ্টা করুন। এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করবে।’

অন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সুখ হরমোন ডোপামিন

সকালের নাশতার পর এক কাপ টক দই খান। এটি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বাড়ায়, যা ডোপামিন নিঃসরণে সাহায্য করে। এই ডোপামিন মানসিক প্রশান্তি আনে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও হজমের সমস্যা এড়াতে শস্য দানা, বাদাম, ফল এবং সবজি খাদ্যতালিকায় রাখুন। তবে এ সময় অতিরিক্ত শাক না খাওয়াই ভালো। মাছ, ডিম, ডাল বা চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস প্রোটিনের ভালো উৎস। রেড মিট খেলে চর্বি ছাড়া অংশটি বেছে নিন।

মেটাবলিজম ও শারীরিক সক্রিয়তা

ঈদের পর মেটাবলিজমের গতি বাড়াতে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট হাঁটাহাঁটি বা যোগব্যায়াম করুন। এতে রক্ত সঞ্চালন বাড়বে এবং কোষে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত হবে। পুষ্টিবিদ মো. ইকবাল হোসেন জানান, রাতে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করুন। নিয়মিত ঘুমানোর অভ্যাস শরীরকে প্রাকৃতিকভাবে ডিটক্সিফিকেশন করতে সাহায্য করে।

বিশেষ সতর্কতা

যদি নিচের যেকোনো সমস্যা এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়, তবে অবশ্যই পুষ্টিবিদ বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

  • অতিরিক্ত ক্লান্তি বা মাথা ঘোরা।
  • টানা পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি।
  • হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া।
  • ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে জটিলতা।

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিষয়:

খাবারস্বাস্থ্যজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

