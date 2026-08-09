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বাড়িতেই তৈরি করুন গ্লুটাথিয়নসমৃদ্ধ ফেসপ্যাক

শোভন সাহা 
বাড়িতেই তৈরি করুন গ্লুটাথিয়নসমৃদ্ধ ফেসপ্যাক
প্রাকৃতিকভাবে শরীরে গ্লুটাথিয়নের মাত্রা বাড়াতে এবং একই রকম অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও উলতা পেতে বাড়িতে বিশেষ ফেসপ্যাক তৈরি করতে পারেন। প্রতীকী ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

বর্তমানে গ্লুটাথিয়ন ড্রিংক পানের ট্রেন্ড চলছে। গ্লুটাথিয়নের প্রধান কাজ হলো মেলানিন বা পিগমেন্টের উৎপাদন কমিয়ে ত্বক ভেতর থেকে ফরসা, উজ্জ্বল ও দাগহীন করা। এটি মূলত একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা ত্বকের কোষ পুনরুজ্জীবিত করতে এবং বয়সের ছাপ দূর করতে সাহায্য করে। প্যাকেটজাত এই গ্লুটাথিয়ন ড্রিংক নিরাপদ কি না, তা আমরা অনেকেই জানি না। তবে প্রাকৃতিকভাবে শরীরে গ্লুটাথিয়নের মাত্রা বাড়াতে এবং একই রকম অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও উজ্জ্বলতা পেতে বাড়িতে বিশেষ ফেসপ্যাক তৈরি করতে পারেন। টমেটো, আলু, টক দই ও চালের গুঁড়ার মতো উপকরণ ত্বকে গ্লুটাথিয়নের মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের প্রভাব ফেলে।

গ্লুটাথিয়নসমৃদ্ধ ফেসপ্যাক তৈরি করবেন যেভাবে

আলু ও টমেটোর গ্লুটাথিয়ন বুস্টিং প্যাক

আলু ও টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বকের মেলানিন উৎপাদন কমিয়ে প্রাকৃতিক গ্লুটাথিয়ন উৎপাদনে সাহায্য করে। ১ চা-চামচ করে আলু ও টমেটোর রস এবং ১ চা-চামচ টক দই একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। প্যাকটি মুখে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রাখুন এবং এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ব্যবহার করতে পারেন।

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চালের গুঁড়া ও দুধ দিয়ে তৈরি প্যাক

কোরিয়ান রূপচর্চায় চালের গুঁড়া বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ত্বক উজ্জ্বল ও দাগহীন করতে সাহায্য করে। ২ চামচ চালের গুঁড়া, ১ চা-চামচ করে কাঁচা দুধ ও মধু ভালো করে মিশিয়ে ঘন প্যাক তৈরি করে নিন। মুখ পরিষ্কার করে প্যাকটি লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে আলতো হাতে ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন।

পেঁপে ও মধুর প্যাক

পাকা পেঁপেতে রয়েছে প্যাপাইন নামক এনজাইম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এগুলো মরা কোষ দূর করে ভেতর থেকে গ্লুটাথিয়নের মতো উজ্জ্বলতা এনে দেয়। তিন-চার টুকরা পাকা পেঁপে ভালো করে চটকে তাতে ১ চা-চামচ মধু মেশান। চটকানো পেঁপের সঙ্গে মধু মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে ও গলায় ১৫ মিনিট লাগিয়ে রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

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বেসন ও হলুদের প্যাক

হলুদ ও বেসন যুগ যুগ ধরে ত্বক ফরসা এবং পিগমেন্টেশন কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ২ চা-চামচ বেসন, এক চিমটি হলুদ এবং প্রয়োজনমতো গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। প্যাকটি মুখে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রাখুন এবং শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন।

প্যাক ব্যবহারে সতর্কতা

যেকোনো ফেসপ্যাক মুখে ব্যবহারের আগে অবশ্যই কানের নিচে বা হাতের ত্বকে প্যাচ টেস্ট করে নিন, যাতে কোনো অ্যালার্জির সমস্যা না হয়।

শরীরে গ্লুটাথিয়নের উৎপাদন বাড়াতে যা করা যেতে পারে

  • দুপুরের খাবারে বা সালাদে সামান্য কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজ রাখুন। এতে থাকা সালফার শরীরে গ্লুটাথিয়ন তৈরির মূল কাঁচামাল।
  • রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস হালকা গরম দুধে এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে খান। হলুদের কারকিউমিন উপাদান লিভারে গ্লুটাথিয়নের মাত্রা বাড়ায়।
  • অতিরিক্ত চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার লিভারের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ফলে শরীরে গ্লুটাথিয়ন তৈরি বাধাগ্রস্ত হয়। এগুলো খাওয়া কমাতে হবে।

লেখক: কসমেটোলজিস্ট ও স্বত্বাধিকারী, শোভন মেকওভার

ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

বিষয়:

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