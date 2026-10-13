Ajker Patrika
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জেনে নিন

পূজায় পাঞ্জাবি কেনার আগে জেনে নিন

ফিচার ডেস্ক  
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৩: ০২
পূজায় পাঞ্জাবি কেনার আগে জেনে নিন
ডিজাইনের ক্ষেত্রে এখন ফিউশন ও ট্র্যাডিশনাল; দুই ধরনের ট্রেন্ডই চলছে। মডেল: তনয় পোশাক: নগরকাব্য মেকআপ: নিউ রেড বিউটি স্যালন। ছবি: হাসান রাজা

আর কদিন পরই বেজে উঠবে ঢাক। দেবী আসছেন। দুর্গাপূজার এই উৎসবে ছেলেদের পোশাকের তালিকায় সবার ওপরে থাকে পাঞ্জাবি। এই পোশাক ছাড়া যেন পূজার সাজ অসম্পূর্ণই রয়ে যায়। পূজার প্রতিটি দিন নিজেকে সাজিয়ে তুলতে এবং আরামে থাকতে কেমন পাঞ্জাবি বেছে নেবেন, তা নিয়েই এখন যত ভাবনাচিন্তা। পাঞ্জাবি কেনার আগে তাই জেনে নিন কিছু তথ্য, যেগুলো সহজ করে দেবে আপনার সিদ্ধান্ত।

কোন দিন কেমন হবে পাঞ্জাবির রং ও নকশা

পূজার পঞ্চমী থেকে দশমী—প্রতিটি দিনের একটা আলাদা আমেজ থাকে। তাই উৎসবের দিনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পাঞ্জাবির রং ঠিক করলে ভালো হবে।

সপ্তমী ও অষ্টমীর সকাল

অঞ্জলি দেওয়ার সময় হালকা এবং স্নিগ্ধ রঙের পাঞ্জাবি বেছে নেওয়া ভালো। সাদা, অফ হোয়াইট, ক্রিম, হালকা হলুদ বা বাসন্তী রঙের সুতি পাঞ্জাবি এ সময়ের জন্য সেরা।

নবমীর জাঁকালো রাত

নবমীর রাতে থাকে আরতি আর ধুনুচি নাচ। এই রাতের জন্য জাঁকালো ঘরানার পাঞ্জাবি বেছে নিন। গাঢ় নীল, মেরুন, বেগুনি, রয়্যাল ব্লু বা কালো রঙের সিল্ক, তসর অথবা কাতান পাঞ্জাবি আপনাকে উৎসবের রাতে সবার থেকে আলাদা করে তুলবে।

শুধু সুন্দর পাঞ্জাবি কিনলেই হবে না, সেটির সঙ্গে সঠিক স্টাইলিং করাও জরুরি। মডেল: তনয় পোশাক: নগরকাব্য মেকআপ: নিউ রেড বিউটি স্যালন। ছবি: হাসান রাজা
শুধু সুন্দর পাঞ্জাবি কিনলেই হবে না, সেটির সঙ্গে সঠিক স্টাইলিং করাও জরুরি। মডেল: তনয় পোশাক: নগরকাব্য মেকআপ: নিউ রেড বিউটি স্যালন। ছবি: হাসান রাজা

দশমীর সিঁদুর খেলা ও বিসর্জন

বিজয়া দশমীর মূল আকর্ষণ হলো লাল-সাদা রং। তাই দশমীর দিন লাল পেড়ে সাদা পাঞ্জাবি, পুরো লাল পাঞ্জাবি কিংবা ঐতিহ্যবাহী আলপনা বা কলকা ডিজাইনের হ্যান্ড পেইন্ট করা লাল-সাদা পাঞ্জাবি পরতে পারেন।

কাপড় নির্বাচন

অক্টোবরের আবহাওয়ায় কখনো গরম আবার কখনো হঠাৎ বৃষ্টি হতে পারে। তাই ফ্যাশনের পাশাপাশি আরাম ও সুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা জরুরি।

দুর্গাপূজায় কী পরবে বাড়ির বাড়ন্ত মেয়েটিদুর্গাপূজায় কী পরবে বাড়ির বাড়ন্ত মেয়েটি

খাদি ও পাতলা সুতি

দিনের বেলায় মণ্ডপে ঘোরার জন্য শতভাগ সুতি বা খাদি কাপড়ের পাঞ্জাবি খুবই আরামদায়ক। এগুলো ঘাম শুষে নেয় এবং গরমে আপনাকে দেবে সতেজ অনুভূতি।

রাতের জাঁকালো পাঞ্জাবির সঙ্গে চুড়িদার পায়জামা কিংবা ডেনিম প্যান্ট পরতে পারেন। মডেল: তনয় পোশাক: নগরকাব্য মেকআপ: নিউ রেড বিউটি স্যালন। ছবি: হাসান রাজা
রাতের জাঁকালো পাঞ্জাবির সঙ্গে চুড়িদার পায়জামা কিংবা ডেনিম প্যান্ট পরতে পারেন। মডেল: তনয় পোশাক: নগরকাব্য মেকআপ: নিউ রেড বিউটি স্যালন। ছবি: হাসান রাজা

সিল্ক, লিনেন ও জামদানি

পূজার সন্ধ্যাকালীন আড্ডার জন্য সিল্ক, লিনেন বা জামদানির পাঞ্জাবি বেশ মানানসই। এগুলো দেখতে যেমন অভিজাত, তেমনি পরতেও আরাম।

কাতান

আপনি যদি একটু ভারী এবং রাজকীয় লুক চান, তবে কাতান কাপড়ের পাঞ্জাবি বেছে নিতে পারেন।

মোটিফ ও কাটিং

ডিজাইনের ক্ষেত্রে এখন ফিউশন ও ট্র্যাডিশনাল—দুই ধরনের ট্রেন্ডই চলছে। তরুণদের মধ্যে এখন ফ্লোরাল বা গাছ-পাতার মোটিফ এবং জ্যামিতিক ডিজিটাল প্রিন্টের পাঞ্জাবি বেশ জনপ্রিয়। এ ছাড়া পূজার থিম ফুটিয়ে তুলতে পাঞ্জাবিতে দুর্গার মুখাবয়ব, ত্রিশূল, পদ্মফুল কিংবা আলপনার নকশা করা হ্যান্ড পেইন্ট বা সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারির কাজ দারুণ দেখায়। রেগুলার ফিটের পাশাপাশি সেমি-লং বা স্লিম-ফিট পাঞ্জাবি এখন ট্রেন্ডে রয়েছে। কলারে হালকা কারজুবি, মেটাল বাটন কিংবা কাঠের বাটনের কাজ পাঞ্জাবিতে আধুনিক লুক এনে দেয়।

স্টাইলিং ও অনুষঙ্গ

শুধু সুন্দর পাঞ্জাবি কিনলেই হবে না, সেটির সঙ্গে সঠিক স্টাইলিং করাও জরুরি। সুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে সাদা পায়জামা বা ধুতি দারুণ মানায়। আর রাতের জাঁকালো পাঞ্জাবির সঙ্গে চুড়িদার পায়জামা কিংবা ডেনিম প্যান্ট পরতে পারেন। পায়ে ম্যাচিং করা নাগরা, কোলাপুরি চটি বা চামড়ার স্যান্ডেল পরুন। কবজিতে একটি মেটাল বা চামড়ার ব্যান্ডের ঘড়ি আপনার পূজার সাজ সম্পূর্ণ করবে।

সূত্র: সি নেক্সট ফ্যাশন ও অন্যান্য

বিষয়:

উৎসবদুর্গাপূজাপোশাকফিচার
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