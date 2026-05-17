Ajker Patrika
জেনে নিন

বিশ্ব বেকিং দিবস

বেকিংয়ে ৭ ভুল নয়

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বেকিংয়ে ৭ ভুল নয়
প্রতিবছর মে মাসের তৃতীয় রোববার পালিত হয় বিশ্ব বেকিং দিবস। প্রতীকী ছবি: ম্যাগনিফিক ডট কম

রান্নাঘর ভরে গেছে ভ্যানিলার মিষ্টি সুবাসে। ওভেনের ভেতর ফুলে উঠছে একটি কেক। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি চিন্তিত। প্রথমবার কেক বেকিংয়ে দুশ্চিন্তা হতেই পারে। দুশ্চিন্তা না করে বেকিংয়ের ৭টি ভুল জেনে নিন। এগুলো এড়িয়ে চললে, হয়ে উঠতে পারবেন দারুণ এক বেকার!

বিশ্ব বেকিং দিবস এলেই এমন ছোট ছোট মুহূর্ত আরও বিশেষ হয়ে ওঠে। দিনটি প্রতিবছর মে মাসের তৃতীয় রোববার পালিত হয়। এ বছর দিনটি পড়েছে ১৭ মে। আপনার ব্যস্ত দিনের এক ফাঁকে, পরিবার বা প্রিয় মানুষের চমকে দিতে পারেন নিজের হাতে বিশেষ কিছু মজার কেক বেক করে।

বেকিং অনেকের কাছে কেবল রান্না নয়। বরং একধরনের ভালো লাগার বিষয় এবং অনেকের কাছে এটি মানসিক যন্ত্রণা দূরে রাখার বিষয়ও বটে। তবে স্বাভাবিকভাবে নতুনদের কাছে বেকিং কিছুটা কঠিন কাজ মনে হতে পারে। সঠিক মাপজোক, নিয়ম আর এত ধাপ দেখে অনেকেই ভয় পেয়ে যান। সাধারণ রান্নার মতো, আন্দাজ করে বা চোখের দেখায় অনুমান করে বেকিং করা যায় না। সামান্য ভুলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনার শখের কেকটি। অথবা, ভেঙে যেতে পারে আপনার কুকিজ এবং মনমতো নাও হতে পারে আপনার পছন্দের ডেজার্টটি। তবে মজার বিষয় হলো, প্রায় সব সফল বেকারের শুরুর গল্পটাই হয় এমন ছোট ছোট ভুল দিয়ে। প্রথম ভুলটি হয়, উপকরণের মাপ নিয়ে। সামান্য বেশি ময়দা কিংবা কম চিনি আপনার শখের খাবারটির পুরো স্বাদ বদলে দিতে পারে।

দিন শুরুর শক্তি দেবে যে ৬টি খাবারদিন শুরুর শক্তি দেবে যে ৬টি খাবার

বেকিংয়ে ছোট ছোট কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখলে, সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে সহজে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক, বেকিংয়ে কোন সাতটি ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি।

উপকরণের পরিমাপ ঠিক না রাখা

বেকিং পুরোপুরি নির্ভর করে উপকরণের নিখুঁত পরিমাপের ওপর। সামান্য এদিক সেদিক হলেই কেক শক্ত হয়ে যেতে পারে। আবার চিনির পরিমাণ কমবেশি হলে স্বাদ আর টেক্সচার দুটিই বদলে যায়। তাই আন্দাজে নয়, উপকরণ নেওয়ার জন্য মেজারমেন্ট কাপ ও চামচ ব্যবহার করুন। শুকনো উপকরণ সরাসরি তুলে না নিয়ে, সমান করে মেপে নিন।

ফ্রিজ থেকে বের করেই উপকরণ ব্যবহার করা

রেসিপিতে যদি স্বাভাবিক তাপমাত্রার কথা বলা থাকে, তাহলে ঠান্ডা বাটার বা ডিম ব্যবহার করলে কেকের ব্যাটার ঠিকমতো মিশবে না। এতে কেকটি অসমান আর শক্ত হয়ে যেতে পারে। তাই উপকরণগুলো ফ্রিজ থেকে আগেই বের করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনুন।

ব্যাটার বেশি মেশানো

নতুনদের বেশি করা ভুলের মধ্যে এটি অন্যতম। ব্যাটার বা ডো বেশি সময় ধরে মেশালে কেক নরম হওয়ার বদলে আরও শক্ত হয়ে যায়। তাই উপকরণ যতটুকু মেশানো দরকার, ততটুকুই করুন।

ওভেন আগে থেকে গরম না করা

ওভেন ঠিকমতো গরম না হওয়ার আগেই কেক ঢুকিয়ে দিলে বেকিং ঠিকভাবে হয় না। এতে কেক নাও ফুলতে পারে। এতে কেকের ভেতরের অংশ কাঁচা থেকে যেতে পারে। তাই আগে থেকে ওভেন গরম বা প্রিহিট করে নিন।

বারবার ওভেন খুলে দেখা

ওভেনে ঢোকানোর পরে খাবারটি তৈরি হচ্ছে কি না, তা দেখতে ইচ্ছে করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু বারবার ওভেন খুললে ভেতরের গরম বাতাস বের হয়ে যায়। ফলে কেক বা কুকিজ বা অন্যান্য খাবার সমানভাবে বেক নাও হতে পারে। তাই নির্ধারিত সময়ের আগে ওভেন না খোলাই ভালো। তাই কাচের বাইরে থেকে আপনার খাবার তৈরি হওয়া দেখেই শান্ত থাকুন।

রেসিপির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বাদ দেওয়া

অনেকে শুধু উপকরণ দেখে রান্না শুরু করেন। কিন্তু ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করেন না। ময়দা চেলে নেওয়া, ট্রে গ্রিজ করা বা আলতো করে মেশানোর মতো বিষয়গুলো ঠিকভাবে করা জরুরি। তাই বেকিং শুরু করার আগে একবার পুরো রেসিপিটি পড়ে নেওয়া ভালো। তাতে খাবারের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সেই মতো ধাপগুলো অনুসরণ করতে পারবেন।

ভুল বেকিং প্যান ব্যবহার করা

আপনি কোন প্যানে বেক করছেন, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। প্যান ছোট নাকি বড় তার ওপর নির্ভর করবে বেকিংয়ের সময়। আবার কিছু প্যান আছে, দ্রুত গরম হয়। তাই রেসিপিতে যেটি বলা আছে, সেটির কাছাকাছি প্যান ব্যবহারের চেষ্টা করুন।

বেকিংয়ের সুন্দর দিকটি হলো, এখানে ভুল করেও শেখা যায়। এক দিনেই সুন্দর খাবার তৈরি হয়ে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। কারণ শেষ পর্যন্ত এটি শুধু কেক বা কুকিজ বানানোর গল্প নয়। নিজের হাতে ভালো কিছু তৈরি করার এবং পরিবার ও প্রিয় মানুষের খুশি করতে পারার আনন্দ। আপনার বানানো প্রথম কেকটা ভালো নাও হতে পারে অথবা কুকিজগুলো একটু বেশি পুড়ে যেতে পারে। এমন ছোট ছোট ভুল থেকে শিখেই একদিন আপনিও একজন ভালো বেকার হতে পারেন।

সূত্র: এনডিটিভি ফুড

বিষয়:

খাবাররান্নাদিবস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

দীর্ঘায়ু চাইলে দক্ষিণ কোরীয়দের যেসব অভ্যাস ও খাবারে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা

দীর্ঘায়ু চাইলে দক্ষিণ কোরীয়দের যেসব অভ্যাস ও খাবারে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা

গরমের হালকা খাবার ডাঁটা দিয়ে চিংড়ি মাছের রসা

গরমের হালকা খাবার ডাঁটা দিয়ে চিংড়ি মাছের রসা

আজকের রাশিফল: সঙ্গীকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে নিজেই শকড হবেন, আজ ভাইরাল হবেন

আজকের রাশিফল: সঙ্গীকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে নিজেই শকড হবেন, আজ ভাইরাল হবেন

ঈদের আগে সুন্দর ত্বক পেতে যা করবেন

ঈদের আগে সুন্দর ত্বক পেতে যা করবেন