Ajker Patrika
রেসিপি

গরুর তিল্লি ভুনা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
গরুর তিল্লি ভুনা
গরুর তিল্লি ভুনা

গরুর তিল্লি ভুনা বেশ সুস্বাদু খাবার। তিল্লি দিয়ে কাবাবও তৈরি করা যায়। আপনাদের জন্য গরুর তিল্লি ভুনার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

গরুর তিল্লি একটা, সয়াবিন তেল আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ও গরমমসলা ১ টেবিল চামচ করে, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, লেবুর রস ১ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, দারুচিনি ৩টি, কাঁচা মরিচের ফালি ১০ থেকে ১২টি, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, তেজপাতা ১টি।

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প্রণালি

গরুর তিল্লি গরম পানিতে সেদ্ধ করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে এক ঘণ্টা মেরিনেট করে রেখে দিন। কড়াইতে তেল গরম হলে মেরিনেট করা তিল্লি দিয়ে ভাজা ভাজা করুন। পরে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিন। এবার লবণ দেখে নামিয়ে নিন।

বিষয়:

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