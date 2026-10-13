দিবাস্বপ্নের চক্করে পড়বেন, সঙ্গীকে হাসাতে ফালতু জোকস বলার চেষ্টা বিপদের কারণ হবে

আজ মেষ রাশির মানুষদের গ্রহরাজ মঙ্গলের সরাসরি তাপে মাথা গরম থাকার শতভাগ সম্ভাবনা। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই মনে হতে পারে আপনিই পৃথিবীর শেষ যোদ্ধা, আর বাকি সবাই আপনার শত্রু। অফিসে বসের সামনাসামনি হলে হঠাৎ কোনো মহৎ বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করবেন না, কারণ আজকের দিনে বসের যুক্তিহীন চিল্লাচিল্লি সহ্য করে হাসিমুখে ‘জি বস, ঠিক বলেছেন’ বলাই একমাত্র বেঁচে থাকার চাবিকাঠি। প্রেম বা সংসারের ক্ষেত্রেও আজ নিজের তেজ একটু কম রাখুন; সঙ্গীর সামান্য ভুলেও যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া শুরু করেন, তবে রাতের খাবার টেবিলের বদলে সোফাতেই কেটে যেতে পারে। রাস্তাঘাটে চলার সময় হিরোগিরি একটু পকেটে রাখুন, বিশেষ করে কাদাপানি বা ভাঙা ড্রেন পার হওয়ার সময় লাফ দিতে গেলে আপনার জামাকাপড় ও সম্মান দুটাই একসঙ্গে ধুলোয় মিশতে পারে।
বৃষ রাশির জন্য আজ শুক্র গ্রহ বেশ শান্ত থাকলেও আপনার পেটের ভেতর একটা আস্ত আগ্নেয়গিরি ফুটছে। সারাদিন ধরে কাজের টেবিলে বসে আপনার ল্যাপটপের স্ক্রিনে হয়তো কাজ খোলা থাকবে, কিন্তু মাথার ভেতর ঘুরপাক খাবে দুপুরে মাংস খাওয়া হবে নাকি সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা ফুচকা। আজ আপনার অলসতা এমন একপর্যায়ে পৌঁছাবে যে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে মনে হবে বিছানা আপনাকে এক অদৃশ্য শক্তিতে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে। ভুলেও আজ অনলাইন শপিং অ্যাপগুলোতে ঢুঁ মারবেন না; কারণ আপনার চঞ্চল আঙুলগুলো অপ্রয়োজনীয় গ্যাজেট বা জামাকাপড় অর্ডার করে ব্যাংক ব্যালেন্স এক নিমেষে জিরো ফিগারে রূপান্তর করতে ওস্তাদ। ভালোবাসার মানুষকে আজ কোনো ভালো খাবার খাইয়ে ঠান্ডা রাখুন, কারণ পেটের শান্তিই আজ সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের শান্তি বজায় রাখবে।
আজ বুধ গ্রহের অতি-চঞ্চলতার কারণে মিথুন রাশির মাথায় একটা নয়, একসঙ্গে অন্তত চারটা আলাদা ব্যক্তিত্ব লড়াই করবে। সকাল ১০টায় আপনার মনে হবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে সাধনা করবেন, আবার ১০টা ৫ মিনিটে মনে হবে নতুন কোনো ব্যবসায় নেমে কোটিপতি হওয়া দরকার। কাজের জায়গায় এই দ্বিমুখী মানসিকতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা মেইল ভুল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে, তাই সেন্ড বাটনে চাপ দেওয়ার আগে অন্তত দু’বার চোখ বোলান। সঙ্গীর সঙ্গে আজ অতিরিক্ত ফাজলামো বা জ্ঞানগর্ভ রসিকতা করতে যাবেন না; তিনি হয়তো সিরিয়াস কিছু বলছেন আর আপনি সেখানে ফালতু জোকস মেরে বসলেন—এর পরিণতি মোটেও ভালো হবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ ট্রোলিং বা যেকোনো বিতর্কিত কমেন্ট সেকশন থেকে অন্তত একশ গজ দূরে থাকুন, তা না হলে অচেনা মানুষের সঙ্গে গ্যাঁড়াকলে জড়িয়ে পুরো দিনটাই পণ্ড হবে।
চন্দ্রের অতিরিক্ত প্রভাবের কারণে আজ কর্কট রাশির ইমোশনের পারদ একদম এভারেস্টের চূড়ায় উঠে থাকবে। অফিসের গরম চা একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়া কিংবা কাজের চাপে সহকর্মীর সামান্য কড়া কথাতেই আজ মনে হতে পারে এই পৃথিবীতে কেউ আপনাকে বোঝে না। কাজের টেবিলে বসে চোখের পানি ফেলার আগে আশপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন কেউ দেখছে কিনা, তা না হলে হাসির পাত্র হবেন। আজ কোনো বড় আর্থিক বা পেশাগত সিদ্ধান্ত না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, কারণ ইমোশনাল হয়ে আজ যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাতেই লস হওয়ার গ্যারান্টি শত ভাগ। প্রেম বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্গীর কাছে আজ অতিরিক্ত আদর-যত্ন দাবি করবেন না, তিনি হয়তো নিজের কাজেই ব্যস্ত আছেন; তাই মন খারাপ না করে এক কাপ কড়া চা খেয়ে নিজেকে বোঝান যে কাঁদলে শুধু টিস্যু পেপারেরই অপচয় হয়।
আজ সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের মাথায় সূর্যের প্রভাবে আত্মঅহংকার একদম রাজার পোশাক পরে বসে থাকবে। মনে হবে আপনি পুরো পৃথিবীর কেন্দ্রীয় চরিত্র আর বাকি সবাই আজ্ঞাবহ প্রজা বা এক্সট্রা। কিন্তু অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে এই রাজকীয় ভাব দেখাতে গেলে সহকর্মীরা মিলে ব্যাকস্টেজ চক্রান্ত করে আপনার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। প্রেমিকের বা জীবনসঙ্গীর সামনে আজ ‘আমিই সেরা’ ডায়লগটি ভুল করেও মারবেন না, কারণ ঘরে আজ আপনার রাজমুকুট ভাঙার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের ফাঁকে বারবার আয়নায় নিজের চেহারা বা চুল ঠিক করার মহিমান্বিত অভ্যাস আজ একটু কমান, না হলে বস এসে সেই আয়নার সামনেই আপনার বার্ষিক পারফরম্যান্স রিভিউ নিয়ে কড়া বক্তব্য পেশ করে দেবেন।
কন্যা রাশির মানুষদের ঘাড়ে আজ নিখুঁত হওয়ার ভূত এমনভাবে সওয়ার হবে যে আশপাশের মানুষজন জীবন বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াবে। কাজের টেবিলে একটা কলম কেন সামান্য বাঁকা হয়ে আছে বা সহকর্মীর শার্টের কলার কেন কড়কড়ে নয়—এসব খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আসল কাজের যে ডেডলাইন পার হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে আপনার খেয়ালই থাকবে না। বাসাবাড়িতে নিজের ঘর গোছাতে গিয়ে পরিবারের বাকি সদস্যদের ওপর আদেশ জারি করতে পারেন, যা শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। সঙ্গীর জামায় একটা ছোট্ট দাগ দেখেও আজ তাকে জ্ঞান দিতে যাবেন না, মনে রাখবেন মানুষ নিখুঁত হয় না আর আপনিও মহাজাগতিক কোনো ফেরেশতা নন। অতিরিক্ত খুঁতখুঁতানি আর টেনশনের কারণে মাথার পেছনে রিমরিম করে ব্যথা শুরু হতে পারে, তাই চোখ বন্ধ করে বুক ভরে শ্বাস নিন এবং বিশ্বকে তার মতো চলতে দিন।
তুলা রাশির ভারসাম্যের দাঁড়িপাল্লা আজ মারাত্মক নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। সকালে জামা কোনটা পরবেন—নীল নাকি কালো, দুপুরে চা খাবেন নাকি কফি—এই সামান্য সিদ্ধান্ত নিতেই আধঘণ্টা পার হয়ে যাবে, আর এই সুযোগে বসের হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্য কেউ বাগিয়ে নিয়ে যাবে। সবাইকে একসাথে খুশি রাখার যে মহান মিশন নিয়ে চলেন, আজকের দিনে সেটা পুরোপুরি ফ্লপ হতে চলেছে। প্রেম ও সংসারের ক্ষেত্রে একসঙ্গে একাধিক পরিকল্পনা করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলবেন, ফলে সঙ্গী আপনাকে ‘গুরুত্ব দিচ্ছে না’ বলে অহেতুক সন্দেহ করতে পারে। কেনাকাটা করার বিশেষ ভূত আজ ঘাড়ে চাপলে সাবধান হন; আজ দোকানে গিয়ে কোনো কাজের জিনিস না কিনে স্রেফ দোকানদারের মিষ্টি কথায় ভুল করে এক গাদা অপ্রয়োজনীয় পচা জিনিস কিনে পকেট খালি করে বাড়ি ফিরবেন।
আজ বৃশ্চিক রাশির মাথায় মাসুদ রানা, ফেলুদা, ব্যোমকেশ এক সঙ্গে ভর করবে। মনে হবে অফিসের কলিগ আপনার বিরুদ্ধে কোনো গভীর গোপন চক্রান্তে লিপ্ত, আর পাশের বাসার লোকটা হয়তো নজরদারি করছে। অহেতুক এই ডিটেকটিভ মার্কা আচরণের কারণে সহকর্মীরা আপনাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করবে এবং এতে আপনার কাজের ক্ষতি হবে। প্রেমিকের বা সঙ্গীর ফোনের লক কোড দেখার জন্য আজ অতিরিক্ত গোয়েন্দাগিরি চালাতে যাবেন না; যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যান, তবে জবাবদিহি করতে করতে ঘাম ছুটে যাবে। যদি আজ সত্যি সত্যি আপনার সাথে কেউ খুব ভালো ব্যবহার করে, তবে তাকেও সন্দেহের চোখে দেখবেন না; মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষও কোনো স্বার্থ ছাড়াই একটু ভালো কথা বলতে পারে—এটা মেনে নেওয়ার মানসিকতা রাখুন।
ধনু রাশির মনের ডানায় আজ সওয়ার হয়েছে বৃহস্পতি, যার ফলে অফিসের এসি ঘরে বসে বসে পাহাড়ে মেঘ ছোঁয়ার বা সমুদ্রে সার্ফিং করার রঙিন স্বপ্ন দেখবেন। তবে ভ্রমণ গন্তব্যের ছবি দেখতে দেখতে যখন পকেটের কথা মনে পড়বে, তখন বাস্তবের কঠিন মাটিতে ঠাস করে আছাড় খাবেন। অফিসে বসে না ছুটি নেওয়ার পরিকল্পনা করবেন, না কাজের ফাইল শেষ করবেন—ফলাফল হিসেবে দিনশেষে জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হবে। সঙ্গীকে আজ দূর কোনো দেশি-বিদেশি দ্বীপে নিয়ে যাওয়ার বড় আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেবেন না; তাকে নিয়ে আশপাশের কোনো ফুচকার দোকানে বা মোড়ের দোকানে চা-সিঙাড়া খাইয়ে ম্যানেজ করাই আজ পকেটের পক্ষে নিরাপদ। চলন্ত পথে আজ মোবাইলের স্ক্রিনে ডানা মেলতে গিয়ে সিঁড়ি বা ফুটপাত থেকে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ব্যাপক যোগ রয়েছে, তাই চোখটা রাস্তায় রাখুন।
মকর রাশির ওপর শনির রোবটিক প্রভাবে আজ নিজের শরীরকে মানুষের বদলে একটা অবিরাম যন্ত্র মনে করতে শুরু করবেন। একটানা আট-দশ ঘণ্টা কাজ করার পর যখন ল্যাপটপ নিজেই গরম হয়ে আপনার কাছে একটু বিরতি ভিক্ষা চাইবে, তখনও কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন ফাইল খুঁজবেন। বসের কাছ থেকে হয়তো আজকের দিনে কিছুটা বাহবা পাবেন, তবে দিনশেষে ঘাড়ের রগ আর পিঠের ব্যথায় এমন অবস্থা হবে যে মনে হবে জীবনটা স্রেফ একটা কাজের ডায়েরি। সঙ্গীর কাছ থেকে আসা রোমান্টিক বা অনুভূতির বার্তাগুলোকেও আজ অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক মেইল মনে করে শুকনো ও ফরমাল উত্তর দেবেন না, তা হলে সম্পর্কের উষ্ণতা বরফের মতো জমে যাবে। কাজ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নিজেকে একটু বিশ্রাম দেওয়াটাও কোনো পাপ নয়—কথাটা আজ মাথায় গুঁজে নিন।
কুম্ভ রাশির মাথায় আজ এমন সব আজব ও অদ্ভুত আইডিয়া গিজগিজ করবে যা শুনলে সাধারণ মানুষ তো দূর, সায়েন্স ফিকশনের পরিচালকেরাও আঁতকে উঠবেন। অফিসের মিটিংয়ে আজ কোনো অতিরিক্ত প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক সমাধান দিতে যাবেন না, তাহলে বস আপনাকে সরাসরি কাজ ছেড়ে বাড়ি গিয়ে গবেষণা করার পরামর্শ দিয়ে দিতে পারেন। সাধারণ সোজা পথে চলাই আজ আপনার জন্য মঙ্গলজনক। ভালোবাসার মানুষটি যখন আজ আপনার কাছে একটু স্বাভাবিক সহমর্মিতা বা চা পানের আবদার করবে, তখন তাকে ব্ল্যাক হোল বা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে জ্ঞান দিতে যাবেন না—তিনি খুব একটা আনন্দিত হবেন না। রাস্তায় হাঁটার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে এলিয়েন বা ইউএফও খোঁজার অভ্যাস আজ বন্ধ রাখুন, না হলে হাঁটতে হাঁটতে সোজা গিয়ে নর্দমায় পড়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন রাশির জাতক-জাতিকারা আজ বাস্তবের জমিন ছেড়ে কল্পনার সুবিশাল মহাসাগরে একদম তলিয়ে থাকবেন। চোখের সামনে ল্যাপটপের স্ক্রিন খোলা থাকবে, হাতে ফাইল থাকবে, কিন্তু আপনার মাথায় জ্বলজ্বল করবে যদি হঠাৎ কোনো দিন লটারিতে ১০০ কোটি টাকা পেয়ে যান তবে কীভাবে সেই টাকা খরচ করবেন! এই দিবাস্বপ্নের চক্করে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ ডেডলাইন হাতছাড়া হয়ে অফিসে তুমুল গোলমাল বাঁধার সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তব জীবনের সঙ্গীকে আজ আপনার কল্পনার রাজকুমার বা কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে মেজাজ খারাপ করবেন না; রক্তমাংসের মানুষ ত্রুটিপূর্ণ হতেই পারে—সেটা মেনে নেওয়া শিখুন। ঘুম ঘুম চোখে আজ চা বা কফি খাওয়া বাড়িয়ে দিন এবং নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিন যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আসার একমাত্র উপায় হলো মন দিয়ে আজকের কাজটুকু শেষ করা।
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