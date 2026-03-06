মুখের আকার অনুযায়ী কনট্য়ুরিং করুন

কনট্য়ুরিং হয়তো বেশ কয়েক বছর আগেই মেকআপের জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। কিন্তু এই জটিল কৌশলটি এখনো সৌন্দর্যপ্রেমীদের কাছে এক প্রকার রহস্য বলা চলে। ব্রোঞ্জার কোথায় লাগাবেন, কোন অংশটি হাইলাইট করবেন তা বুঝে ওঠাই কঠিন হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ হয়তো কনট্য়ুরিং করতে গিয়ে নিজের সরু নাককে আরও পাতলা করে ফেলেন। যদি আপনার এই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে নিজের সমস্যা মিলে যায়, তাহলে লেখাটি আপনার জন্যই।
মেকআপ করার ক্ষেত্রে নতুন হলে কনট্য়ুরিং করা একটি বেশ জটিল কাজ। তবে কয়েকটি বিষয় খেয়াল করলে মেকআপ ব্রাশ হাতে নিতে ভয় পাবেন না আর একবারও। প্রথমেই নিজের মুখের আকৃতি কেমন তা খুঁজে বের করুন। কনট্য়ুরিং আপনার মুখের আকৃতি তৈরি করে এবং আপনার মুখের সেরা বৈশিষ্ট্যগুলোকে হাইলাইট করে। একবার আপনি যদি জেনে নিতে পারেন আপনার মুখের আকৃতি কেমন, তখন আপনাকে কেবল সেই ব্রোঞ্জার এবং হাইলাইটারটি ব্যবহার করতে হবে যাতে আপনার মুখটি ঠিকঠাক দেখায়।
তাহলে, খুব বেশি কথা না বলে, আসুন জেনে নেওয়া যাক আপনার মুখের আকৃতি অনুসারে কীভাবে কনট্যুর করবেন—
বর্গাকার মুখ
মুখের আকৃতি বর্গাকার হলে কপাল, চোয়াল এবং গালের হাড় একই প্রস্থের থাকে। সে ক্ষেত্রে আপনার কপাল এবং চোয়ালের বাইরের কোণে ব্রোঞ্জার লাগিয়ে আপনার মুখের দৈর্ঘ্য বাড়ান এবং আপনার গালের হাড়, কপালের মাঝখানে, নাকের ডগা এবং চিবুক হাইলাইট করুন।
গোলাকার মুখ
যদি আপনার মুখটি গোলাকার দেখায়, তাহলে আপনার চুলের রেখা এবং চোয়ালে ব্রোঞ্জার লাগান এবং আপনার কপাল, চিবুক ও চিবুকের হাড়ে হাইলাইটার লাগান।
হিরার মতো মুখ
এমন মুখের মানুষদের গালের হাড় আকর্ষণীয় এবং চোয়াল বেশ ধারালো হয়। তাই কনট্যুরিংয়ের ওপর কম এবং হাইলাইটিংয়ের ওপর বেশি মনোযোগ দিন। আপনার গালের হাড়, চিবুক ও কপালের অংশটি হাইলাইট করুন এবং গালের হাড়ের নিচে একটি সূক্ষ্ম ব্রোঞ্জার ব্যবহার করুন।
পানপাতা মুখ
প্রশস্ত কপাল, গালের হাড় এবং সরু চোয়াল পেয়েছেন জন্মক্ষণ থেকেই? আপনার মুখের নিচের অংশে প্রস্থ যোগ করুন, চোয়ালের মাঝখানে ব্রোঞ্জার লাগিয়ে নিন, যাতে এটি ছোট এবং কম সূক্ষ্ম দেখায়। এ ছাড়া গালের হাড়ের নিচের অংশে ব্রোঞ্জার লাগিয়ে ওপরের মুখ থেকে কিছুটা প্রস্থ সরান। আপনার নাকের ডগা, কপাল এবং ওপরের ঠোঁটের কিউপিডের ধনুকের ডগা হাইলাইট করুন।
ডিম্বাকৃতির মুখ
লম্বা, আয়তাকার, ডিম্বাকৃতি এবং আয়ত ক্ষেত্রাকার মুখগুলো তাদের প্রস্থের চেয়ে লম্বা হয়ে থাকে। আপনার গালের হাড়ের নিচে এবং আপনার কপালের বর্ধিত অংশে আপনার কনট্যুর স্টিকটি বুলিয়ে নিন। আপনার গালের হাড়, ভ্রু, নাকের ব্রিজ এবং চিবুকের মতো সর্বোচ্চ বিন্দুতে হাইলাইটার ব্যবহার করুন। তারপর ব্লেন্ড করুন। ব্যস, আর কী চাই!
