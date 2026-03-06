কেমনে বাঁধি চুল এই বসন্তে

এখনো অতটা গরম পড়েনি। তবে বসন্ত বাতাসে যে পরিমাণ ধুলোবালি ওড়ে তাতে চুল খোলা রেখে বাইরে বের হওয়া দায়। ঘাড়ের কাছটা তো খানিকটা ঘামেই, ধুলোবালিতে চুলের ক্ষতিও হয় বিস্তর। তাই এই ঋতুতে কীভাবে চুল বাঁধলে সমস্যা মিটবে আবার স্টাইলিশও দেখাবে, তাই দেখে নিন এখানে।
হাফ বান
গরমের দিনে কোঁকড়া ও ঢেউখেলানো চুল নিয়ে খানিক সমস্যাই হয়। যাঁদের কোঁকড়া ও ঢেউখেলানো চুল তাঁদের জন্য এই হাফ আপ, হাফ ডাউন বা আধা উঁচু আধা নিচু হেয়ারস্টাইলটি আদর্শ লুক দেবে। এটি যেকোনো ধরনের পোশাকের সঙ্গে মানিয়ে যাবে অনায়াসে। এ জন্য প্রথমে চুলগুলো ওপর-নিচ দুই ভাগে ভাগ করুন। তারপর ওপরের ভাগ দিয়ে উঁচু করে খোঁপা বেঁধে নিন বা টপ নট বান করে নিন। আবার ওপরের দুই পাশের চুল বেঁধেও নিতে পারেন। নিচের চুল ছেড়ে রাখুন। ডেনিম প্যান্ট ও লুজ টপসের সঙ্গে দারুণ লাগবে এই স্টাইল।
উঁচু করে ঝুঁটি বাঁধুন
গরমের দিনে অনেকেরই অস্বস্তির কারণ হতে পারে বড় চুল। ঝটপট ও খুব কম পরিশ্রমে তাঁদের জন্য সমাধান হতে পারে টপ নট বান হেয়ারস্টাইল। সুন্দর এ হেয়ারস্টাইলটি এই ঋতুতে আপনার প্রিয় হয়ে উঠতে পারে। একটা ইলাস্টিক ব্যান্ড, কয়েকটি ববি পিনে নিমেষেই তৈরি হয়ে যাবে চমৎকার এ হেয়ারস্টাইল। টপ নট বান করতে প্রথমে সব চুল জড়ো করে উঁচু করে ঝুঁটি বেঁধে নিতে হবে। তারপর চুল দুই ভাগ করে প্রতিটি ভাগই মুড়ে নিতে হবে গোড়ার সঙ্গে। মোড়ানোর পরে ববি পিন দিয়ে সুন্দর করে আটকে নিতে হবে চুলের শেষ ভাগ। এতেই হেয়ারস্টাইল তৈরি।
বাবল পনি টেইল
চুল বাঁধার স্টাইলে নতুনত্ব আনতে চাইলে এই ক্রিয়েটিভ হেয়ারস্টাইলটি করে দেখতে পারেন। সাধারণ কিন্তু সুন্দর এই চুল বাঁধার ধরন আপনার চেহারায় এনে দেবে নতুনত্ব। আপনার লুকটাই বদলে যাবে কিছুটা হলেও। এ জন্য প্রথমে উঁচু একটি পনি টেইল বেঁধে নিয়ে তারপরে চুলের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিরতিতে কয়েকটি ইলাস্টিক লাগিয়ে দিতে হবে। এবার ইলাস্টিকের মাঝের ভাগগুলো হালকা টেনে দিয়ে গোলাকার বাবলের মতো আকার আনার চেষ্টা করতে হবে। আকার পেলেই তৈরি হয়ে যাবে বাবল পনি টেইল।
বেণি জড়ানো দুই খোঁপা
এ ভাবে ছোটবেলায় মা চুল বেঁধে দিলে খুব রাগ করতেন, তাই না? কিন্তু এখন তো এটাই পছন্দের শীর্ষে। মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে চুল দু’পাশে ভাগ করে নিন। দুই ভাগের নিচের দিক থেকে দু’পাশেই অল্প একটু চুল রাখুন চিকন বেণি করার জন্য। এবার বাকি চুল দিয়ে মাথার ওপরে দু’পাশে দুটো খোঁপা করে নিন। সব শেষে বেণি দিয়ে খোঁপার চারপাশ জড়িয়ে নিন। ব্যাস, গরম আর ধুলোবালি দুটো থেকেই বাঁচবে চুল।
রোপ ব্রেইড পনি টেইল
যাঁরা ঝুঁটি বাঁধতে পছন্দ করেন না, তাঁদের জন্য সুন্দর এই বিনুনি হতে পারে একটি ভালো বিকল্প। প্রথমে আপনার চুলগুলো জড়ো করে উঁচু করে একটা পনি টেইল বেঁধে নিন। আপনার পনি টেইল দুটি সমান ভাগে ভাগ করুন এবং উভয় ভাগ বাঁ দিকে মোচড় দিন। এবার ডান দিকের ভাগটি ক্রমেই বাঁয়ের অংশটির ওপর মুড়তে থাকুন, যাতে করে দড়ির মোচড়ের মতো দেখায় কিছুটা। অংশটি মোড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাত অদলবদল করুন, যাতে আপনি বিনুনিতে টান রাখতে পারেন। পনি টেইলের শেষ প্রান্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত ভাগগুলোকে বাঁ দিকে মুচড়ে ডান দিকের ওপর মুড়তে থাকুন। শেষমেশ একটি ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে আটকে নিন। হয়ে গেল রোপ ব্রেইড পনিটেইল।
