সহসম্পাদক নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আজকের পত্রিকার অনলাইন বিভাগে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: শিক্ষানবিশ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
কাজের ধরন: প্রতিবেদন তৈরি করা, সংবাদ সম্পাদনা করা, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করা এবং প্রতিবেদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
যোগ্যতা ও দক্ষতা: সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে, বাংলা টাইপিংয়ে দক্ষ হতে হবে এবং ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সহসম্পাদক পদের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষানবিশ সহসম্পাদক পদের জন্য ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা [email protected] এই ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদনের সময় সাবজেক্টে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা: ৩০ মার্চ ২০২৬।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে টেলিযোগাযোগ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ ফিনটেক অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
একটি আদর্শ প্যারাগ্রাফ সাধারণত তিনটি অংশে গঠিত—টপিক সেনটেন্স, সাপোর্টিং ডিটেইলস এবং কনক্লুডিং সেনটেন্স। টপিক সেনটেন্স, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম বাক্য হিসেবে থাকে, প্যারাগ্রাফের মূল বক্তব্য স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করে। এটি পাঠককে জানায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কী এবং পরবর্তী বাক্যগুলো...৭ ঘণ্টা আগে
পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগের শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে