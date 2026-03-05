Ajker Patrika
বেসরকারি

সহসম্পাদক নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ মার্চ ২০২৬, ১৩: ৪৭
সহসম্পাদক নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আজকের পত্রিকার অনলাইন বিভাগে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: শিক্ষানবিশ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

কাজের ধরন: প্রতিবেদন তৈরি করা, সংবাদ সম্পাদনা করা, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করা এবং প্রতিবেদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

যোগ্যতা ও দক্ষতা: সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে, বাংলা টাইপিংয়ে দক্ষ হতে হবে এবং ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সহসম্পাদক পদের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষানবিশ সহসম্পাদক পদের জন্য ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা [email protected] এই ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদনের সময় সাবজেক্টে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: ৩০ মার্চ ২০২৬।

বিষয়:

নিয়োগআজকের পত্রিকাবেসরকারি চাকরিকর্মীচাকরি
