Ajker Patrika
বেসরকারি

বাংলালিংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
বাংলালিংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে টেলিযোগাযোগ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ ফিনটেক অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ ফিনটেক অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী ফিনটেক কৌশল এবং বাস্তবায়নে দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

হামলা জোরদার দুই পক্ষেরই

হামলা জোরদার দুই পক্ষেরই

বেতন-বোনাস বকেয়ার শঙ্কা ২৬৬ কারখানায়

বেতন-বোনাস বকেয়ার শঙ্কা ২৬৬ কারখানায়

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

সম্পর্কিত

কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

বাংলালিংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

বাংলালিংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

একটি আদর্শ প্যারাগ্রাফ লিখবেন যেভাবে

একটি আদর্শ প্যারাগ্রাফ লিখবেন যেভাবে

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন