Ajker Patrika
বেসরকারি

১০০ পদে কর্মী নেবে পাঠাও, বয়স ১৮ হলেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
১০০ পদে কর্মী নেবে পাঠাও, বয়স ১৮ হলেই আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

রাইড শেয়ারিং ও ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম পাঠাও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘অপারেশন অপারেটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত। বয়স ১৮ হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: অপারেশন অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১০০

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম (নাইট শিফট), চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: কমপক্ষে ১৮ বছর।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: খাবার ভাতা, ছুটি ভাতা ও বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিঙ্কে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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