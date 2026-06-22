Ajker Patrika
বেসরকারি

পান্না গ্রুপে চাকরি, বছরে দুই উৎসব বোনাসসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
পান্না গ্রুপে চাকরি, বছরে দুই উৎসব বোনাসসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান পান্না গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারনাল অডিট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগের নাম: ইন্টারনাল অডিট

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ

পদসংখ্যা: ৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্সে বিবিএ/এমবিএ, সিএ (সিসি) এবং সার্টিফিকেট লেভেল সম্পন্নকারী প্রার্থীরা সুবিধা পাবেন।

অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

কর্মক্ষেত্র: অফিস

বয়স: ২৮-৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, ২টি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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