পান্না গ্রুপে চাকরি, বছরে দুই উৎসব বোনাসসহ নানা সুবিধা

বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান পান্না গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারনাল অডিট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত।
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল অডিট
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্সে বিবিএ/এমবিএ, সিএ (সিসি) এবং সার্টিফিকেট লেভেল সম্পন্নকারী প্রার্থীরা সুবিধা পাবেন।
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মক্ষেত্র: অফিস
বয়স: ২৮-৪৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, ২টি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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