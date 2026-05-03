‘এক্সিকিউটিভ’ পদে নিয়োগ দেবে কর্ণফুলী গ্রুপ

শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন

পদসংখ্যা: একজন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিবিএ অথবা এমবিএ পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক থেকে পাঁচ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়স: ২৫-৩৭ বছর

কর্মস্থল: গাজীপুর

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল ফোন বিল, যাতায়াত খরচ, বিমা, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন লিঙ্কে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

