Ajker Patrika
বেসরকারি

শিক্ষক নেবে হীড বাংলাদেশ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
শিক্ষক নেবে হীড বাংলাদেশ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশ। সংস্থাটি ‘শিক্ষক (ইংরেজি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত।

পদের নাম: শিক্ষক (ইংরেজি)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (ও/এ লেভেল ব্র্যাকগ্রাউন্ডধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়স: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর-১১)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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