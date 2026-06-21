শিক্ষক নেবে হীড বাংলাদেশ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশ। সংস্থাটি ‘শিক্ষক (ইংরেজি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত।
পদের নাম: শিক্ষক (ইংরেজি)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (ও/এ লেভেল ব্র্যাকগ্রাউন্ডধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়স: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর-১১)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুলাই ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
নিউজিল্যান্ডে দক্ষ কর্মীদের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ এখন আরও সহজ হচ্ছে। বারবার বদলানো বেতনের শর্ত, একাধিক মান যাচাই—এসব পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেককে হিমশিম খেতে হতো। এবার সেই জটিলতা কমাতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে নিউজিল্যান্ড সরকার।২ ঘণ্টা আগে
ক্যাডার পদে নিয়োগে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার দীর্ঘ দিনের জট কেটেছে। এখন থেকে প্রতিবছর একটি বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ফল ঘোষণার লক্ষ্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)।৮ ঘণ্টা আগে
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর এবং আন্তঃবাহিনী সংস্থাগুলোতে সাংগঠনিককাঠামোর রাজস্ব খাতভুক্ত বেসামরিক শূন্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ২৪ ক্যাটাগরিতে১৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার (এসআরএম) বিভাগে ‘রিলেশনশিপ অফিসার (আরও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুলাই পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।১৫ ঘণ্টা আগে