সরকারি

বস্ত্র অধিদপ্তরের দুই পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৮২

চাকরি ডেস্ক 
বস্ত্র অধিদপ্তরের একাধিক পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৮২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ২৬ জানুয়ারি অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) প্রশাসন ও অর্থ আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস সহায়ক। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীদের বস্ত্র পরিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী মেডিকেল বোর্ড বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রত্যয়ন এবং যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে প্রার্থীদের পূর্ব কার্যকলাপ তদন্ত ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রার্থীদের সঠিকতা, প্রার্থীদের প্রদত্ত সব তথ্য এবং সব সনদ যাচাইপূর্বক প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে উপযুক্ত বিবেচিত হলে তাঁকে বা তাঁদেরকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়োগপত্র পাঠানো হবে।

নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রদত্ত কোনো তথ্য ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নির্বাচিত প্রার্থীদের বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম ডাউনলোড করে তা পূরণ করে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টার মধ্যে বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখায় প্রদর্শনপূর্বক জমা প্রদান করতে হবে।

বিষয়:

প্রশাসনচাকরির খবরফল প্রকাশসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরিপ্রার্থীনির্বাচিত চাকরি
