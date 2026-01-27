এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টস (ট্রেডিং) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (অ্যাকাউন্টস, ট্রেডিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিংয়ে এমবিএ ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংক ব্যালেন্স, দৈনিক ব্যাংক লেনদেন এবং নিয়মিতভাবে গ্রাহকের পাওনা পর্যবেক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বস্ত্র অধিদপ্তরের একাধিক পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৮২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ২৬ জানুয়ারি অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) প্রশাসন ও অর্থ আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৪১ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জেলা পরিষদসমূহে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে অনুষ্ঠিত বহুনির্বাচনী ও লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৫৪ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১ দিন আগে