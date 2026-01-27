Ajker Patrika
ব্যাংক

মিডল্যান্ড ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ ৬ জেলায়

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটির ‘হেড অব ব্র্যাঞ্চ/ম্যানেজার অব সাব ব্র্যাঞ্চ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব ব্র্যাঞ্চ/ ম্যানেজার অব সাব ব্র্যাঞ্চ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ৬ জেলা (ঢাকা, ফেনী, যশোর, লক্ষ্মীপুর, রংপুর, সিলেট)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।,

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
