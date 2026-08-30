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সেভ দ্য চিলড্রেনে চাকরি, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
সেভ দ্য চিলড্রেনে চাকরি, নেই বয়সসীমা
প্রতীকী ছবি

বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন।

পদের নাম: অফিসার।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, ইংরেজি, জনপ্রশাসন, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন অধ্যয়ন, ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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বিষয়:

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