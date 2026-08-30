সেভ দ্য চিলড্রেনে চাকরি, নেই বয়সসীমা

বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন।
পদের নাম: অফিসার।
পদসংখ্যা: একটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, ইংরেজি, জনপ্রশাসন, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন অধ্যয়ন, ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
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