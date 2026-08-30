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নিয়োগ দেবে দীপ্ত টেলিভিশন, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দেবে দীপ্ত টেলিভিশন, আবেদন অনলাইনে

কাজী মিডিয়া লিমিটেডের স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল ‘দীপ্ত টেলিভিশন’ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন বিভাগে ‘অফিসার/সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন।

পদের নাম: অফিসার/সিনিয়র অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ২–৫ বছর।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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