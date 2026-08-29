Ajker Patrika
En
বেসরকারি

বিআইবিএমে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ০০
বিআইবিএমে চাকরির সুযোগ
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৭টি পদে ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (জেনারেল), ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। এমএস অফিস প্রোগ্রাম ব্যবহার জানতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ থেকে ২ বছরের অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হবে।

বেতন স্কেল: ১৪,৮২০-৩১,৩২০ টাকা।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (আইটি/আইসিটি), ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি। অপারেটিং সিস্টেম, এমএস ওয়ার্ড এবং এমএস এক্সেল ব্যবহারে তিন বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ১৪,৮২০-৩১,৩২০ টাকা।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (গ্রাফিক্স ডিজাইনার), ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। গ্রাফিক্স ডিজাইন ও এডিটিং সফটওয়্যার কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১৪,৮২০-৩১,৩২০ টাকা।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রনিকস/ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং/ হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ট্রাবলশুটিংয়ের ওপর কমপক্ষে ১ বছর মেয়াদি কোর্স। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন, কনফিগারেশন অ্যান্ড রিপেয়ারিংয়ের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১৪,৮২০-৩১,৩২০ টাকা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৪১ পদে চাকরিমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৪১ পদে চাকরি

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (প্রুফ রিডার), ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সাহিত্যে স্নাতক। প্রুফ রিডার হিসেবে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এমএস অফিস প্রোগ্রাম (ওয়ার্ড, এক্সেল) সম্পর্কে জ্ঞান এবং চালানোর সক্ষমতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১৪,৮২০-৩১,৩২০ টাকা।

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (অডিও ভিজ্যুয়াল টুলস্ অপারেটর), ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রি। অডিও ভিজুয়াল টুলস অপারেটর হিসেবে ৫ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১২,৩৬০-২৩,৯৬০ টাকা।

অভিজ্ঞতা ছাড়াও লংকাবাংলা ফাইন্যান্সে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনঅভিজ্ঞতা ছাড়াও লংকাবাংলা ফাইন্যান্সে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

৭. পদের নাম ও সংখ্যা: ইমাম (চুক্তিভিত্তিক), ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কামিল/দাওরায়ে হাদিস পাস। কোরআনে হিফজ বিশেষ যোগ্যতা বিবেচিত হবে। কোনো জামে মসজিদে খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০ টাকা।

বয়সসীমা: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে ৭ নম্বর পদের ক্ষেত্রে বয়স ২৫-৩৫ হতে হবে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: ১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য ৬০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, ১০ শতাংশ মেডিকেল ভাতা, যাতায়াত ভাতা বাবদ ১ হাজার ৫০০ টাকা, উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে এবং ৭ নম্বর পদের জন্য দুই ঈদে মাসিক সম্মানী ৫০ শতাংশ ও বৈশাখী ভাতা হিসেবে ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগমিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

আবেদন ফি: ৩০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা bibm.org.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন ফরম সংগ্রহ করবেন। এরপর ‘মহাপরিচালক, বিআইবিএম’ বরাবর সরাসরি/ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠিয়ে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ বিমার সুবিধাওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ বিমার সুবিধা

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগআবেদনচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত