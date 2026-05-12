প্রুফ রিডার নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ১৩: ৩৯
আজকের পত্রিকায় প্রুফ রিডার পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: প্রুফ রিডার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদনা সহকারী (প্রুফ রিডার) হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

দক্ষতা: বাংলা ভাষায় দক্ষ হতে হবে।

কাজের ধরন: ভাষার ভুল সংশোধন, বাক্য গঠন, ভুল তথ্য সঠিক করা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবার, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদনের সময় সাবজেক্টে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

