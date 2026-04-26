গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ—আজই শেষ দিন

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটি তাদের একাধিক বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে। আবেদনের শেষ সময় আজ ২৬ এপ্রিল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান: গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়
পদ: অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, লেকচারার
বিভাগ: ৫ ফ্যাকাল্টির অধীনে ৩১টি বিভাগ
যোগ্যতা:
লেকচারার: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর
সহকারী অধ্যাপক ও তদূর্ধ্ব: পিএইচডি অগ্রাধিকার
জার্নাল পাবলিকেশন থাকলে বাড়তি সুবিধা
অতিরিক্ত শর্ত:
কার্যকরভাবে পাঠদানের দক্ষতা
গবেষণার সক্ষমতা (বিশেষ করে পিএইচডিধারীদের ক্ষেত্রে)
বেতন-সুবিধা: আকর্ষণীয় (বাজারমান অনুযায়ী)
আবেদনের মাধ্যম: ই-মেইল ([email protected])
আবেদনের শেষ সময়: আজ, ২৬ এপ্রিল ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
