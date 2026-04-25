Ajker Patrika
ব্যাংক

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
পদের নাম: হেড অব আইসিসিডি।

বিভাগ: ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংক কোম্পানি আইন এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার ও নির্দেশিকা, ব্যাসেল III, বাজারঝুঁকি, আর্থিক উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ভালো জ্ঞান। সাধারণ ব্যাংকিং বা ক্রেডিট বা বৈদেশিক মুদ্রা এবং এএমএল, নগদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

