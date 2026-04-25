সিনিয়র ম্যানেজার নেবে ব্র্যাক, রয়েছে মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ব্র্যাক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স/অর্থনীতি/হিসাববিজ্ঞান বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৭ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও বা স্বাস্থ্যসেবায় কাজের দক্ষতা
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি, ওয়েলনেস সেন্টার সুবিধা, ডে-কেয়ার সুবিধা এবং সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২ মে ২০২৬
