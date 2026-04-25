Ajker Patrika
এনজিও

সিনিয়র ম্যানেজার নেবে ব্র্যাক, রয়েছে মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ব্র্যাক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স/অর্থনীতি/হিসাববিজ্ঞান বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৭ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও বা স্বাস্থ্যসেবায় কাজের দক্ষতা

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি, ওয়েলনেস সেন্টার সুবিধা, ডে-কেয়ার সুবিধা এবং সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ২ মে ২০২৬

বিষয়:

নিয়োগচাকরিএনজিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে নির্মূলে কাজ করতে হবে: মির্জা ফখরুল

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

হকারদের জন্য ৬টি মাঠে অস্থায়ী মার্কেট করা হবে: ডিএনসিসি প্রশাসক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

সিনিয়র ম্যানেজার নেবে ব্র্যাক, রয়েছে মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি

প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার পদে ফ্রেশার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ

