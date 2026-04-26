বাংলাদেশ ব্যাংকে বড় নিয়োগ, পদ ১২৬

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড, গাজীপুরে ২৪ ক্যাটাগরির ১২৬ অস্থায়ী পদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন শুরু হবে ২৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ, চলবে আগামী ৪ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (জেনারেল)।
পদসংখ্যা: ৬টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (ভল্ট)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যন্ত্রকৌশল/তড়িৎকৌশল/শিল্প উৎপাদন বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি অথবা এএমআইইর ‘এ’ ও ‘বি’ সেকশন পাস।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (এক্সামিনেশন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চার বছর মেয়াদি স্নাতক (স্নাতক) অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
পদের নাম: অফিসার (জেনারেল)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম: অফিসার (এক্সামিনেশন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
পদের নাম: অফিসার (উৎপাদন)।
পদসংখ্যা: ৬টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যন্ত্রকৌশল/তড়িৎকৌশল/শিল্প উৎপাদন/ গ্রাফিক আর্টস/প্রিন্টিং টেকনোলজি বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী/সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (বিদ্যুৎ)।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: তড়িৎকৌশল বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান (সিভিল) (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ স্বীকৃতি ইনস্টিটিউট/প্রতিষ্ঠান থেকে পুরকৌশল বিষয়ে ন্যূনতম ছয় মাস মেয়াদি ট্রেড কোর্স থাকতে হবে। অথবা পুরকৌশল বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
পদের নাম: সহকারী।
পদসংখ্যা: ৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।
পদের নাম: প্রোডাকশন চেকার (পিসি) (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ১৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।
পদের নাম: ইন্টারনাল চেকার (আইসি) (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ১৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।
পদের নাম: পরীক্ষক।
পদসংখ্যা: ২৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান পাস।
পদের নাম: গাড়িচালক (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ২টি
যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/সমমান পাসসহ ভারী যানবাহন চালনায় লাইসেন্স থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
পদের নাম: ফর্ক লিফট অপারেটর (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/সমমান পাসসহ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
পদের নাম: পাঁচক (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাসসহ খ্যাতনামা হোটেল/রেস্টুরেন্ট/সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঁচক হিসেবে তিন বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা এবং দেশি-বিদেশি রান্নায় পারদর্শী হতে হবে।
পদের নাম: জুনিয়র কেয়ারটেকার (পিয়ন)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
পদের নাম: জুনিয়র কেয়ারটেকার (ক্লিনার)।
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস জুনিয়র কেয়ারটেকার (সার্ভিস বয়)
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ১০টি (পুরুষ-০৬, নারী-০৪)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি/সমমান পাস হতে হবে। প্রতিরক্ষা/পুলিশ বাহিনীর নায়েক/সমমানের পদ থেকে অবসরপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শারীরিক উচ্চতা পুরুষ প্রার্থীদের ন্যূনতম ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং মহিলা প্রার্থীদের ন্যূনতম ৫ ফুট ২ ইঞ্চি।
পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ) (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস। এসএসসি (ভোকেশনাল) অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল) (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস। এসএসসি (ভোকেশনাল)।
পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (উৎপাদন)।
পদসংখ্যা: ১১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস। এসএসসি (ভোকেশনাল) অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়স: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ নবম ও দশম গ্রেডের পদের জন্য ২১-৩২ বছর এবং ১৬ ও ২০তম পদের জন্য ১৮-৩২ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়স শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তি দেখুন লিঙ্কে । আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: অফেরতযোগ্য ২০০ টাকা পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ জুন ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
